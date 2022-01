Cuore di maiale Ogm trapiantato in un uomo/ Xenotrapianto “L’organo funziona bene”

Incredibile intervento chirurgico eseguito negli Stati Uniti: ad un uomo è stato impiantato il cuore di un maiale geneticamente modificato. Come scrive il quotidiano della Grande Mela, New York Times, il paziente si chiama Davd Bennet Sr, 57enne residente nel Maryland, che dopo un’operazione durata circa otto ore presso l’ospedale di Baltimora, ha appunto ricevuto il nuovo organo. Il dottor Bartley Griffith, direttore del programma di trapianti del centro medico, nonché autore dell’intervento, ha spiegato che l’intervento è andato a buon fine: “Il nuovo organo crea il battito, crea la pressione, è il suo cuore”.

Bassetti/ “A breve avremo 300mila casi ma con il sommerso saranno 2-3 volte di più”

E ancora: “Funziona e sembra normale ma non sappiamo cosa succederà domani, non è mai stato fatto prima”. David Klassen, direttore medico della United Network for Organ Sharing e medico trapiantista, ha parlato di intervento spartiacque: “Stanno iniziando ad aprirsi porte che porteranno, credo, a grandi cambiamenti nel modo in cui trattiamo l’insufficienza d’organo”. Prima dell’intervento il signor Bennet ha raccontato: “O muoio o faccio questo trapianto. Voglio vivere. So che è un salto nel buio, ma è la mia ultima scelta”.

Bollettino coronavirus Lombardia 11 gennaio/ 3mila ricoveri, tasso positivi al 20,3%

UOMO TRAPIANTATO CON CUORE DI MAIALE: “NON POSSIAMO DARTI UN CUORE UMANO…”

Il dottor Griffith ha svelato come aveva dato la notizia circa il trapianto del cuore di maiale al signor Bennet “Gli ho detto: ‘Non possiamo darti un cuore umano. Ma forse possiamo usarne uno da un animale, un maiale”. Non è mai stato fatto prima, ma pensiamo di potercela fare’”. E ancora: “Non ero sicuro che mi capisse”.

Il paziente aveva una malattia cardiaca che metteva a rischio la sua vita, ma grazie al cuore del maiale lo stesso signor Bennet ha potuto continuare a vivere. I cuori dei maiali potrebbero rappresentare una svolta importante per quanto riguarda la carenza di organi destinati ai trapianti. Vedremo se lo storico intervento eseguito negli Stati Uniti sarà il primo di un lungo elenco o se si rivelerà un fallimento: molto probabilmente la risposta ricercata giungerà nei prossimi mesi.

Scozia, ritardata fecondazione in vitro per donne no vax/ “Colpa dei casi di covid”

© RIPRODUZIONE RISERVATA