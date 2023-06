Morto Ryan Mallett/ Ex quarterback dei Patriots, riserva di Tom Brady: le cause del decesso (28 giugno 2023)

MORTO RYAN MALLETT, FU RISERVA DI TOM BRADY

Una notizia scioccante arriva dagli Stati Uniti: è morto Ryan Mallett, 35 anni, che ha giocato come quarterback nella NFL (la lega di football americano) per sei stagioni. Non sono ancora chiarissime le cause che hanno portato al decesso per annegamento, ma la polizia locale sta iniziando a fare luce: l’incidente è avvenuto a Destin, nella contea di Okaloosa (in Florida). Mallett stava nuotando in mare quando sarebbe stato bloccato da un banco di sabbia a causa dell’incedere della marea.

Diretta/ Italia Brasile (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si comincia! (VNL 2023, 28 giugno)

Tentando di tornare verso la costa, sarebbe stato trascinato inesorabilmente dalle correnti verso il basso, non riuscendo più a tornare in superficie. Nato in Arkansas (a Batesville) il 5 giugno 1988, Ryan Mallett era stato scelto con la 74esima chiamata assoluta al draft NFL 2011 (terzo giro) dai New England Patriots, per essere la riserva di un certo Tom Brady (in realtà sarebbe stato il terzo quarterback nelle rotazioni della squadra).

Gigi Riva: "Ancora non digerisco quel pallone d'oro a Rivera e non a me"/ "La depressione..."

LA CARRIERA DI RYAN MALLETT

Con questa franchigia, vista la presenza di quello che è probabilmente il miglior quarterback di tutti i tempi, ha giocato pochissimo; dopo due stagioni è stato mandato agli Houston Texans facendo da vice di Ryan Fitzpatrick con il quale si è alternato nella prima stagione, poi ancora riserva di Brian Hoyer e un finale amaro, ovvero il termine del contratto per aver perso l’aereo che avrebbe dovuto condurlo a Miami a giocare una partita.

Nel 2015 Mallett è ripartito dai Baltimore Ravens, la terza squadra della sua carriera prima di diventare capo allenatore alla White Hall High School, in Arkansas; oggi il mondo della NFL e di tutto lo sport ne piangono la morte, i New England Patriots gli hanno dedicato un messaggio di cordoglio e così ha fatto anche Tom Brady sui propri social, scrivendo “Abbiamo perso un grande uomo. Grazie di tutto Ryan” insieme ad una preghiera per la famiglia Mallett.

Matteo Trentin: "Il ciclismo di oggi è a livelli impressionanti"/ "La morte di Gino Mader non sia vana"

© RIPRODUZIONE RISERVATA