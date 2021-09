MOSTRA NAZIONALE DI RAZZA FRISONA E JERSEY/ Evento a Montichiari dal 5 al 7 ottobre

Il cambio di sede da Cremona a Montichiari ha spinto Cremonafiere ad organizzare mostre zootecniche, puntando sull’internazionalità, ma ANAFIBJ ci tiene a sottolineare che, pur rispettando altre iniziative, la MOSTRA NAZIONALE di razza FRISONA e JERSEY è la SOLA ed UNICA, per valenza storica ma soprattutto per mandato istituzionale dal Ministero delle Politiche Agricole (MIPAAF), ad essere riconosciuta come tale.

Pertanto è bene precisare che ogni altra forma di iniziativa è ben lontana dalla formula espressa ormai da ben 69 anni di una mostra Nazionale che vede coinvolta l’ANAFIBJ come unica Associazione riconosciuta a livello mondiale. Tenuta del Libro Genealogico, miglioramento genetico, programmi di selezione e quant’altro sono il fiore all’occhiello dell’ANAFIBJ. I giudici italiani che saranno chiamati a giudicare le mostre in programma, sono riconosciuti ormai in tutto il mondo: per la Frisona Massimo Capra (Giudice Ufficiale), Emanuele Balliana (Giudice Associato) e Attilio Tocchi (Giudice Riserva); per la Jersey Marco Ladina e Giuseppe Beltramino (Riserva) ed infine Paul Petriffer per l’Open Junior Show.

Montichiari, che si sta preparando con un ambiente completamente nuovo, con uno specifico protocollo safetybusinnes con i più aggiornati sistemi in materia di prevenzione contro il Covid19 e alcuni accorgimenti studiati per migliorare e garantire il massimo comfort agli animali rispetto al passato, nonché con effettivi miglioramenti nelle strutture destinate ad ospitare il personale tecnico-operativo, sarà la degna location per rappresentare una zootecnica che guarda sempre più a ricerca, innovazione e approfondimenti nel campo della selezione animale.

Un occhio di riguardo sarà riservato anche agli espositori e a tutti i giovani partecipanti alla 9ª edizione dell’Open Junior Show, un evento che darà sicuramente anche un respiro internazionale, in programma da giovedì 4 novembre a sabato 6 novembre, con le consuete gare di Toelettatura, Giudizio Morfologico, Conduzione e quiz di natura zootecnica. A partire da sabato pomeriggio inizierà la 69ª edizione della Mostra Nazionale di Razza Frisona con le Valutazioni delle categorie manze e giovenche e il Concorso Gruppi Junior mentre la domenica vedrà sfilare al mattino le concorrenti alla 10ª edizione della Mostra Nazionale di Razza Jersey e il pomeriggio proseguirà con le Valutazioni delle Categorie Vacche, il Concorso Gruppi Senior e la Finale Assoluta della Razza Frisona.

Tra gli eventi importanti da ricordare, oltre al 9° Open Junior Show, la 69ª edizione della Mostra Nazionale della Razza Frisona e la 10ª edizione della Mostra Nazionale della Razza Jersey, il programma prevede anche Convegni tecnici ed istituzionali rivolti agli operatori del settore. Il tutto potrà essere seguito online in streaming e visibile in tutto il mondo.



