Mostri contro alieni/ Video, su Italia 1 il film d’animazione della Dreamworks

Mostri contro alieni va in onda su Italia 1 nella seconda serata di oggi, sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 23:05. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 2009 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della DreamWorks Animation mentre la distribuzione è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia di questo film è stata curata da Rob Letterman e Conrad Vernon i quali si sono occupati anche dello sviluppo del soggetto mentre la sceneggiatura porta la firma di Maya Forbes, Wallace Wolodarsky, Johnathan Aibel e Glenn Berger. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Hans Zimmermann e Henry Jackman, il montaggio è stato realizzato da Joyce Arrastia in collaborazione con Eric Dapkewicz.

Mostri contro alieni, la trama del film

In Mostri contro alieni ci troviamo negli Stati Uniti d’America con un ragazza di origini californiane che sta per coronare il suo sogno d’amore sposando un famoso conduttore televisivo che attualmente si occupa di un programma di previsioni meteo. Lei si chiama Susanne ed è talmente felice da non accorgersi di un piccolo impatto di un meteorite in una zona molto vicina al luogo deputato alla cerimonia. Purtroppo il meteorite dopo l’impatto con il suolo rilascia nell’atmosfera una sorta di raggio fluorescente che andrà a colpire la ragazza il che avrà delle ripercussioni sul proprio fisico andando a modificare in maniera incredibile i suoi geni. La donna improvvisamente inizierà a crescere a dismisura arrivando ad una lunghezza di ben 15 metri. La vicenda viene immediatamente presa in considerazione dalle forze armate che arrivano sul luogo ed arrestano la ragazza per portarla in una segretissima area denominata Area 52 dove peraltro sono conservati altri esseri umani che per qualsiasi genere di errore oppure di degenerazione genetica si sono trasformati in una sorta di mostri. Susanne e suoi altri compagni di disavventura dovranno quindi sottostare ad una vera e propria carcere fino a che negli Stati Uniti d’America non arriva un potente robot inviato da un criminale alieno con l’intento di conquistare la Terra. Il presidente degli Stati Uniti tuttavia rendendosi conto come le sue armi non siano assolutamente efficaci contro gli alieni decide di far liberare i mostri detenuti nell’area 52 per riuscire a contrastare l’invasione. Susanna e i suoi nuovi amici riusciranno ad avere la meglio momentaneamente sul robot smile pericoloso criminale tornerà nuovamente con il chiaro intento di voler conquistare il pianeta per cui attaccherà proprio la povera Susanne che una volta tornata in libertà dovrà anche incassare la rottura del suo legamento affettivo in quanto il suo promesso sposo non sembra più attratto da lei.

