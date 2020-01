Mostro, chi è?/ La simpatia il miglior indizio… (Il Cantante Mascherato)

Il Mostro de Il Cantante Mascherato è uno dei personaggi che vedremo presto in tv: il programma di Milly Carlucci debutterà infatti su Rai 1 nella prima serata di oggi, venerdì 10 gennaio 2020, e gli occhi sono tutti puntati sui concorrenti misteriosi. Secondo le anticipazioni della padrona di casa, il Mostro è una creatura marina, ma non di quelle che spaventano. “Più che incutere timore, diverte e suscita simpatia“, ha detto. Anzi, “Sarà lui a spaventarsi del pubblico”. Sappiamo inoltre che il suo camerino è molto colorato e che dei funghi troneggiano come oggetti di scena. “Sono contenta di Mostro, che riesce a gestire la mole… è talmente grosso“, dice ancora la Carlucci in una clip su Instagram. Purtroppo non ci sono molti indizzi in merito al personaggio, ma sappiamo che sarà una sorpresa continua, soprattutto per quanto riguarda il canto. Secondo alcuni fan potrebbe trattarsi addirittura di Orietta Berti, svelata da TvBlog come parte del cast del programma. Alla luce di quest’ultimo dettaglio sul canto però appare più che lontana l’ipotesi che l’Usignolo di Cavriago sia davvero il Mostro. Clicca qui per guardare il video di Milly Carlucci.

E’ ROMINA POWER IL “MOSTRO” DEL CANTANTE MASCHERATO?

Occhi puntati sul Mostro de Il Cantante Mascherato: il totonomi è già iniziato e secondo alcune voci di corridoio non è escluso che il personaggio nasconda il volto di Romina Power. Appare improbabile però, visto che la nota cantante non rientrerebbe fra i papabili concorrenti, almeno secondo le voci di corridoio diffuse sul cast. Sappiamo che si tratta di un Mostro simpatico tra l’altro, indizio che potrebbe portare invece verso Frank Matano. Il comico e conduttore infatti è noto per la sua simpatia e scartati i noti artisti del microfono, visto che sarà una sorpresa per quanto riguarda il canto, potrebbe davvero rivestire i panni del Mostro. In questi giorni, Matano è stato confermato tra l’altro come parte della giuria di Italia’s Got Talent, al via il prossimo 15 gennaio 2020 su Sky Uno. Secondo quanto svelato da Francesco Facchinetti ai microfoni di TvBlog, Matano rappresenta ai suoi occhi uno dei due nomi che vede nel futuro della televisione, oltre alla giovanissima Mariasole Pollio. Che possa trattarsi di un uomo ci pensa la dichiarazione che lo stesso Mostro ha fatto a Sorrisi in questi giorni: “Ci vogliono gli addetti ai costumi, ma una volta indossata mi sembra di essere sempre stato così. Ci andrei pure a casa, è voluminosa, ma mi piace un sacco”, ha detto parlando del costume di scena. “Spesso mi dicono che sono un mostro”, aggiunge, prendendo le distanze da Angelo e Pavone, che vede molto distanti dalla sua maschera. Il consiglio di Milly Carlucci invece è stato di “girare col casco anche dentro casa per non farmi riconoscere e di non mettere paura agli altri concorrenti”.

