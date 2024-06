MotoGP, Jorge Martin nuovo pilota dell’Aprilia/ Ducati sceglie Marc Marquez al fianco di Francesco Bagnaia

Novità in MotoGP. È stato infatti annunciato che Jorge Martin è il nuovo pilota dell’Aprilia: sostituirà nel 2025 Aleix Espargaro, che si era ritirato dalle corse. Il contratto firmato dalle due parti è pluriennale. La scelta è ricaduta sul ventiseienne ex Ducati in quanto “rappresenta al meglio la voglia di affermarsi al vertice delle competizioni” della casa motociclistica.

Marc Marquez in Ducati ufficiale nel 2025/ MotoGp: Jorge Martin passerà all’Aprilia (oggi 3 giugno 2024)

Massimo Rivola, amministratore delegato della Aprilia Racing, ha tessuto le lodi di Jorge Martin proprio a margine dell’annuncio: “Stiamo avendo percorso di crescita inarrestabile, Jorge è un tassello per arrivare all’obiettivo che tutti cerchiamo con grande fame in Aprilia Racing. Grazie al Dottor Michele Colaninno per questa opportunità, ci siamo sentiti ieri sera e senza perdere tempo abbiamo deciso”, ha raccontato. Per il pilota spagnolo la prossima stagione sarà la quinta in MotoGP, ma la prima senza una moto targata Ducati. La rottura con la vecchia casa motociclistica è apparsa tuttavia insanabile nelle scorse ore.

Classifica MotoGp 2024/ Gp Italia al Mugello: Bagnaia recupera ancora, adesso -18 da Martin! (1-2 giugno)

Jorge Martin lascia la Ducati: il futuro del pilota segnato dalle volontà di Marc Marquez

L’approdo di Jorge Martin all’Aprilia Racing infatti è coincisa anche con l’arrivo in Ducati di Marc Marquez, che prenderà il posto di Enea Bastianini (al momento ancora libero per la stagione 2025 ma che potrebbe trovare presto spazio in KTM). Quest’ultimo sarebbe dovuto essere sostituito proprio dal venticinquenne spagnolo, ritenuto pronto per il salto di qualità. Le gerarchie però sono state poi rivoluzionate.

È stato proprio lo spagnolo a dettare le condizioni dell’accordo alla casa motociclistica, che inizialmente avrebbe voluto inserirlo nel team satellite Pramac per un biennale. Un’opzione che però al diretto interessato non è mai piaciuta, tanto da esternare il proprio malcontento pubblicamente. È così che i vertici della Ducati hanno accettato le sue volontà: l’otto volte iridato correrà dunque nello stesso team di Francesco Bagnaia nella prossima annata di MotoGP.

Diretta MotoGp/ Gara live video streaming tv: trionfa Bagnaia! (GP Italia 2024 Mugello, oggi 2 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA