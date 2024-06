Marc Marquez in Ducati ufficiale nel 2025/ MotoGp: Jorge Martin passerà all’Aprilia (oggi 3 giugno 2024)

MOTOGP, MARC MARQUEZ IN DUCATI UFFICIALE NEL 2025

Giorno di grandi notizie oggi, lunedì 3 giugno 2024, per il futuro della MotoGp: finiscono tutte le ipotesi di mercato, nel prossimo Motomondiale 2025 il team Ducati ufficiale affiancherà Marc Marquez al campione del Mondo in carica Francesco Bagnaia, andando a formare un vero e proprio ‘Dream Team’, anche se la Casa di Borgo Panigale perderà Jorge Martin, che non essendo stato scelto per la promozione dalla Pramac al team ufficiale ha preferito il passaggio in Aprilia, dove prenderà il posto di Aleix Espargaro, il quale aveva già annunciato il ritiro al termine del 2024. Terminano così giorni frenetici nei quali, stando alle ricostruzioni più attendibili, il progetto originale della Ducati avrebbe dovuto essere un altro.

Infatti, la Casa di Borgo Panigale avrebbe voluto promuovere nel team ufficiale Jorge Martin, spostando invece Marc Marquez dal team Gresini alla Pramac, in pratica come sostituto del connazionale nel principale team satellite della Ducati. Tuttavia, le parole pubbliche dello stesso Marc Marquez, che nei giorni scorsi aveva dichiarato di voler prendere in considerazione solo team ufficiali per il proprio futuro (scatenando anche i malumori del team Pramac), hanno imposto alla Ducati di prendere una decisione netta, che infine ha premiato proprio il numero 93, promosso così al fianco di Bagnaia per il 2025 nel team ufficiale della Ducati.

JORGE MARTIN LASCIA LA DUCATI PER L’APRILIA

A quel punto, in linea teorica Jorge Martin avrebbe anche potuto restare nel team Pramac, ma sfidare entrambi i grandi rivali partendo da una posizione da “satellite” sarebbe stato complicato e naturalmente qualcosa è rotto nel rapporto quando Ducati ha scelto di puntare più su Marc Marquez. Ecco allora la scelta di passare in Aprilia, che aveva un posto libero dopo l’annuncio del ritiro di Aleix Espargaro al termine di questa stagione. Massimo Rivola, amministratore delegato Aprilia Racing, ha di fatto confermato che i tempi sono stati brevissimi affermando di essersi sentito ieri sera con Michele Colaninno, il patron del Gruppo Piaggio: “Senza perdere tempo abbiamo deciso”.

Un vero e proprio risiko che potrebbe incidere anche sulla stagione in corso, perché l’attuale leader del Mondiale è proprio Jorge Martin, che però è inseguito da Pecco Bagnaia e Marc Marquez e alla fine della stagione lascerà il mondo Ducati, mentre l’iridato in carica e il numero 93 saranno la futura coppia ufficiale. Inevitabile sarà un cambiamento anche per Enea Bastianini, ad oggi secondo pilota del team Ducati ufficiale, che però dovrà cedere il proprio ambito sellino a Marc Marquez: staremo a vedere se passerà ad un team satellite o se deciderà di cambiare moto, le ultime voci lo danno vicino a un accordo con la Ktm.











