Motta/ “Il disco Semplice racchiude 3 anni della mia vita” (Concertone Primo Maggio)

Motta torna al Concertone del Primo Maggio 2021. Un vero habitué della kermesse musicale, che dopo essersi fatto conoscere grazie all’album “La Fine dei Vent’Anni” e aver vinto il premio Tenco nel 2017, ha preso parte anche al Festival di Sanremo 2018 con la canzone “Dov’è l’Italia”. Motta torna al Concertone con alcuni dei suoi pezzi più celebri e rinnovando ancora una volta il suo impegno civile. Insieme alla moglie, l’attrice Carolina Crescentini, con la quale è sposato dal novembre del 2019, Francesco Motta ha fatto spesso sentire la sua voce su tematiche di attualità. In particolare nell’ultimo periodo il cantautore toscano ha rilasciato diverse interviste per sollecitare le istituzioni politiche a livello locale e nazionale per sostenere il settore artistico, uno dei più colpiti duramente dall’emergenza sanitaria legata al coronavirus a causa della grande quantità di eventi, concerti e manifestazioni culturali cancellati negli ultimi quattordici mesi.

Motta: il nuovo disco “Semplice” al Concerto Primo Maggio

Insieme alla moglie, Motta ha spesso espresso le sue posizioni sulla delicata situazione che ormai il nostro Paese sta affrontando da ben quattordici mesi. All’inizio del primo lockdown, risalente al marzo 2020, la stessa Carolina Crescentini si definì terrorizzata dalla reclusione forzata, pur sottolineando come in quel momento la decisione del Governo Conte fosse l’unica strada percorribile per limitare ai minimi termini il contagio da Coronavirus. La sua partecipazione al Concertone alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica è stata annunciata dalla pagina Instagram ufficiale della manifestazione e rilanciata dall’account ufficiale dello stesso cantautore pisano. Il 30 aprile è uscito “Semplice” il nuovo disco di Motta: “Un album che racchiude 3 anni della mia vita”, ha scritto su Instagram annunciando che presenterà alcuni brani sul del Primo Maggio. L’unico feat del disco, “Qualcosa di Normale”, è stato fatto con la sorella Alice Motta.

