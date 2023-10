Mourinho esonerato dalla Roma?/ Di nuovo a rischio se perde a Cagliari (oggi 7 ottobre 2023)

JOSÉ MOURINHO ESONERATO DALLA ROMA? CAGLIARI SARÀ DECISIVA!

José Mourinho esonerato dalla Roma era una possibilità che era circolata già settimana scorsa, dopo il crollo sul campo del Genoa che arrivava dopo una serie di risultati già non particolarmente brillanti nel primo scorcio di stagione, ma si pensava che le due vittorie consecutive contro il Frosinone in campionato e il Servette in Europa League (dove la Roma è a punteggio pieno) avessero restituito un mimino di serenità all’ambiente giallorosso. Un’indiscrezione del Corriere dello Sport invece rilancia la possibilità: Mourinho esonerato sarebbe un rischio concreto se la Roma domani perdesse a Cagliari.

Dan Friedkin infatti sarebbe pronto ad esonerare José Mourinho dalla panchina della Roma e questa dovrebbe essere più di una semplice voce, dal momento che sul Corriere dello Sport ne parla un articolo che porta direttamente la firma del direttore, Ivan Zazzaroni. Secondo questa ricostruzione, Friedkin avrebbe voluto esonerare il tecnico portoghese già all’indomani del ko di Marassi contro il Genoa; il ds Tiago Pinto aveva mediato fra le parti e la panchina di José Mourinho si è salvata, ma è un accordo traballante. Due vittorie consecutive non possono bastare, a maggior ragione se in vista c’è il match contro l’ultima in classifica di Serie A, dove l’unico risultato ammesso per la Roma sarà il tris di vittorie.

JOSÉ MOURINHO ESONERATO DALLA ROMA? FLICK PRIMO NOME TRA I POSSIBILI EREDI

Ecco allora che Mourinho esonerato tornerà ipotesi di stretta attualità, o forse addirittura certezza, se la Roma dovesse fare male domani a Cagliari. Scherzi del calendario, José Mourinho si giocherà tantissimo contro un collega non come tutti gli altri: Claudio Ranieri. Romano e romanista, Ranieri era il tecnico della Roma che contrastò vanamente l’Inter dello Special One nell’anno del Triplete nerazzurro, senza dimenticare che Mourinho prese al Chelsea il posto proprio di Ranieri nel 2004, mentre il tecnico romano fu uno degli sfortunati successori del portoghese all’Inter dopo la fine del ciclo di successi nerazzurri.

Il Corriere dello Sport si spinge ancora più avanti: se José Mourinho fosse esonerato, i Friedkin avrebbero già in mente un nome come nuovo allenatore della Roma, cioè quello del tedesco Hans-Dieter Flick, ex CT della Germania, il quale dunque scavalcherebbe gli altri nomi circolati nei giorni scorsi, su tutti quello di Antonio Conte, che naturalmente accenderebbe la fantasia dei tifosi giallorossi. La classifica parla di soli 8 punti all’attivo, per inseguire anche solo il quarto posto c’è da correre e uno scivolone contro l’ultima in classifica sarebbe inammissibile: ecco perché la panchina di José Mourinho alla Roma sarebbe ancora in bilico…











