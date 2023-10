Mourinho esonerato dalla Roma?/ Pronto Flick, ma la società smentisce tutto (oggi 8 ottobre 2023)

MOURINHO ESONERATO? LA ROMA SMENTISCE

José Mourinho sarà esonerato dalla Roma o no? La vicenda merita di essere ricostruita: quel che è certo è che la squadra giallorossa non è partita benissimo in campionato, ha già perso alcune partite e anche in modo pesante o inatteso (a Verona per esempio, ma anche a Marassi con un clamoroso 1-4 dal Genoa) e stenta a prendere il volo, schiacciata da problemi di natura fisica (non una novità), e come si dice, un Mourinho i cui rapporti con la proprietà sarebbero cambiati. Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha lanciato l’indiscrezione: qualora la Roma dovesse perdere anche a Cagliari, contro l’ex Claudio Ranieri che va ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato di Serie A, lo Special One sarà esonerato. C’è anche il nome del sostituto: Hans-Dieter Flick, ex allenatore del Bayern Monaco e licenziato dalla federazione tedesca dopo una serie di partite negative.

Mourinho esonerato dalla Roma?/ Di nuovo a rischio se perde a Cagliari (oggi 7 ottobre 2023)

TRA SMENTITE E RILANCI

Ecco: la Roma ha prontamente smentito questa notizia, asserendo che nessuno della proprietà abbia mai parlato con Flick. Zazzaroni ha rilanciato nelle ultime ore, intervenendo a Radio Centro Suono: ha affermato che, appunto, i rapporti tra Mourinho e i Friedkin sono ai minimi storici, il portoghese non dorme più a Trigoria e, anche se non ha la certezza che Flick sia stato effettivamente confermato, è sicuro che il nuovo allenatore della Roma arriverà dalla Germania.

Mourinho esonerato?/ Nuovo allenatore Roma: il sogno è Conte, tifosi divisi (29 settembre 2023)

Inoltre va anche detto che una smentita potrebbe nascondere qualcosa di vero, e dunque bisognerà vedere: possiamo aggiungere che la Roma in Europa League ha vinto entrambe le partite e dunque è già in una buona posizione per superare il girone, in campionato bisognerà aspettare di scoprire cosa succederà alla Sardegna Arena contro il Cagliari ultimo in classifica. Perdere anche contro gli isolani complicherebbe non poco la posizione di Mourinho che, pure, sembra godere ancora del favore di tutta la piazza romana o comunque di una larga parte…

LEGGI ANCHE:

Mourinho, la Uefa conferma 4 turni di squalifica/ L'allenatore della Roma offese l'arbitro Taylor

© RIPRODUZIONE RISERVATA