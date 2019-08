Mps, supertestimone festini gay a luci rosse/ Le Iene, le indagini su David Rossi…

Le indagini sulla morte di David Rossi potrebbero essere state condizionate da presunti festini a luci rosse avvenuti nel Senese? Il dubbio, sollevato anche dalla trasmissione Le Iene che torna questo lunedì con uno speciale in replica, è stato sollevato prima dall’ex sindaco di Siena ed ex dirigente del Monte dei Paschi, Pierluigi Piccini e successivamente da un escort che avrebbe preso parte a quei festini a base di droga e sesso e che ha rilasciato delle dichiarazioni choc proprio alla trasmissione di Italia 1. Il primo, parlando con Antonino Monteleone aveva riferito l’esistenza di “una villa al mare dove facevano i festini”. Su ciò che accadeva al suo interno e sui partecipanti, l’ex primo cittadino si era limitato a commentate: “Ci andavano anche i magistrati senesi? Ci andava anche qualche personaggio nazionale? Mah…”. Le Iene avevano poi incontrato un ragazzo che confermò di aver preso parte a quei festini come escort “per intrattenere ospiti di alto profilo”.

SUPERTESTIMONE FESTINI A LUCI ROSSE E CASO DAVID ROSSI

Sul caso dei festini a luci rosse, Le Iene furono contattate da una persona che ha preferito restare anonima ma che ha fornito interessanti spunti di riflessione. Il supertestimone ha raccontato di feste a base di droga e sesso alle quali avrebbero partecipato, a sua detta, personaggi di spicco del mondo senese, tra cui dirigenti Mps. L’escort però ha escluso la presenza di David Rossi tra i partecipanti che includevano anche nomi nazionali di grande rilievo. Nonostante la paura di ritorsioni, il supertestimone aveva ammesso di aver riconosciuto molti dei partecipanti in alcune foto che gli furono fatte vedere dall’inviato della trasmissione Mediaset. Ma quale sarebbe il legame tra questi festini e la morte di David Rossi? Secondo Piccini, sul caso del capo comunicazione Mps morto, “la magistratura potrebbe avere abbuiato tutto perché scoppia una bomba morale”. Ovvero potrebbe aver insabbiato tutto per evitare che venisse a galla anche questo presunto caso collaterale.

NUOVO SUPERTESTIMONE PRONTO A PARLARE

E’ dello scorso maggio la notizia secondo la quale ci sarebbe un nuovo supertestimone dei festini a luci rosse. L’uomo si sarebbe presentato alle forze dell’ordine sostenendo di essere in possesso di elementi importanti sul caso e si era detto disposto a parlare. Tra le ultime notizie rispetto ai presunti festini a luci rosse che avrebbero forse influenzato le indagini sulla morte di David Rossi, anche il recente arresto di uno dei supertestimoni. Lui si chiama Massimo de Luca e, come spiega RadioSienaTv fu definito “supertestimone dei festini” dalla trasmissione Quarto Grado. Le sue dichiarazioni avevano destato scalpore dal momento che aveva riferito: “Ho lavorato per clientele top, della Siena bene. Ho portato in città circa 150 kg di coca”. Nei giorni scorsi però è stato arrestato ma per una vicenda che nulla ha a che fare con il caso David Rossi in quanto il motivo del fermo avrebbe a che vedere con l’accusa di presunte violenze in famiglia. Lo scorso 3 agosto, l’uomo 57enne è stato raggiunto presso la sua abitazione dalla polizia per eseguire una ordinanza di custodia cautelare in carcere.



