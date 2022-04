Mr.Peabody e Sherman/ Su Italia 1 il film d’animazione con le musiche di Danny Elfman

Mr.Peabody e Sherman, film di Italia 1 diretto da Rob Minkoff

Mr.Peabody e Sherman sarà trasmesso oggi, 3 aprile, a partire dalle ore 16:30 su Italia 1. Questo film ha debuttato nell’anno 2014 e appartiene al genere animazione, Il regista di questo film risulta essere Rob Minkoff mentre la sceneggiatura della pellicola è stata scritta da Craig Wright e Thomas Lennon.

Le voci del film sono state registrate da attori di Hollywood molto famosi come Ty Burrell, Max Charles, Ariel Winter, Stephen Colbert, Leslie Mann, Allison Janney, Mel Brooks, Stanley Tucci, Patrick Walburton, Lake Bell e Steve Valentine. Le musiche del film sono state realizzate da Danny Elfman mentre il montaggio è stato supervisionato da Tom Finan.

Mr.Peabody e Sherman, la trama del film: una forte voglia di esplorare

Leggiamo la trama di Mr.Peabody e Sherman. Sherman è un bambino di 7 anni, molto curioso e intelligente. Quest’ultimo ha una forte voglia di esplorare la storia e ama conoscere quelli che sono i personaggi del passato. Il ragazzo è stato adottato da Mr.Peabody, un cane molto intelligente e che ha sviluppato delle macchine incredibili.

Una di queste risulta essere il Torna Indietro, uno strumento che funziona come una macchina del tempo. Anche se a volte utilizzare questo strumento potrebbe essere pericoloso, Sherman è troppo curioso per non utilizzarlo. Dunque, Mr.Peabody decide di accontentare le richieste del suo figlio adottivo e tornare indietro in alcuni dei momenti più importanti della storia umana.

Ecco quindi che i due torneranno negli Stati Uniti, ai tempi di George Washington, poi arriveranno in Francia mentre impazza la Rivoluzione Francese, visiteranno l’antico Egitto, culla dei faraoni e andranno anche a Firenze, durante il periodo del Rinascimento. In questo viaggio temporale, Sherman imparerà molte lezioni sul mondo e Mr. Peabody farà crescere al meglio il piccolo ragazzo.

Il video del trailer “Mr.Peabody e Sherman”













© RIPRODUZIONE RISERVATA