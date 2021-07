Mr Wrong 2 si farà?/ Anticipazioni: brutte notizie per i fan, serie cancellata

Mr Wrong 2, anticipazioni sulla seconda stagione

Mr Wrong, la soap opera turca interpretata da Can Yaman e Ozge Gurel, attori amatissimi dal pubblico italiano e già protagonisti di altre soap opera che, in Italia, hanno avuto un grandissimo successo come Bitter Sweet in cui lavoravano insieme o Daydreamer – Le ali del sogno, l’ultimo successo di Can Yaman, si congeda dal pubblico italiano. Questa sera, infatti, canale 5, trasmette gli ultimi, attesissimi episodi della prima stagione di Mr Wrong. Nel corso della serata, i telespettatori scopriranno come si concluderà la storia d’amore tra Ozgur e Ezgi interpretati rispettivamente da Can Yaman e Ozge Gurel. I due innamorati riusciranno a coronare il loro sogno d’amore nonostante le mille difficoltà che hanno dovuto affrontare e superare sin dal primo incontro? In attesa di scoprirlo, però, il pubblico si chiede se sia prevista una seconda stagione. Purtroppo, a tal proposito, non arrivano buone notizie.

Mr Wrong 2 non si farà: serie cancellata

Nessuna speranza per i fans di Mr Wrong di vedere una seconda stagione. In Turchia, la soap opera con Can Yaman e Ozge Gurel è stata cancellata dopo una sola stagione. Quelli che saranno trasmessi oggi, in prima serata su canale 5, dunque, saranno gli ultimi episodi della soap. Ci sarà, dunque, un finale chiuso per la storia d’amore di Ozgur ed Ezgi? I fans sperano che gli sceneggiatori turchi abbiano dato un finale da favola alla storia d’amore tra i protagonisti che ha fatto compagnia agli italiani sin dall’inizio dell’estate. Consapevoli, dunque, di non poter sperare in una seconda stagione, i fans di Mr Wrong sognano il lieto fine.

