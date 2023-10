MTV Europe Music Awards 2023: perché salta la cerimonia di premiazioni?/ C’entra la guerra Israele-Gaza

MTV EMA 2023 slittano nel 2024: il motivo é la guerra in corso

La cerimonia di premiazione degli MTV EMA 2023 é procrastinata a data da destinarsi e il motivo alla base della sospensione dell’evento é il conflitto Gaza-Israele, che desta preoccupazione nel mondo.

La cerimonia degli attesi MTV Europe Music Awards 2023 é slittata a nuova data di svolgimento nel nuovo anno 2024 in arrivo e non é piú prevista il 5 novembre 2023. Per i preparativi dell’evento musicale targato MTV EMA 2023, la cerimonia si sarebbe svolta con le apparizioni TV e streaming tra le esibizioni previste nella set-list delle special guest, di Renée Rapp, Sabrina Carpenter, David Guetta, Kid Laroi e Jung Kook della band K-pop BTS, tra gli altri. Taylor Swift é l’artista a detenere il maggior numero di nominees, con sette nomination per gli ambiti premi musicali MTV Europe Music Awards. E alla leadership di nominees agli MTV EMA 2023 seguono poi Olivia Rodrigo e SZA con sei nomination ciascuna. Doja Cat, Måneskin, Miley Cyrus e Nicki Minaj hanno conseguito invece quattro nomination ciascuno.

L cerimonia di premiazione slitta nel 2024

Gli MTV EMA 2023, tuttavia, sono procrastinati al 2024, nella stessa city location, riconfermata: Parigi. E come diramato attraverso uno statement dell’organizzazione dell’evento musicale, gli MTV EMA 2023 slittano per via degli eventi allarmanti del conflitto tra Israele e la striscia di Gaza:

“Data la volatilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non andare avanti con gli MTV EMA 2023 per prudenza nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per fare prendere vita allo spettacolo”, é quanto emerge tra le righe della nota.

Gli MTV EMA sono una celebrazione annuale della musica di risonanza global. “Mentre osserviamo il continuo svolgersi degli eventi devastanti in Israele e a Gaza -fanno sapere, quindi, in aggiunta gli organizzatori di MTV EMA 2023-, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di vite già perse, è un momento di lutto”. L’appuntamento della cerimonia é quindi agli MTV EMA 2024: “Non vediamo l’ora di ospitare nuovamente gli MTV EMA nel novembre del 2024”.

