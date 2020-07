Mugello in Formula 1, ufficiale/ Il 13 settembre il “Gp della Toscana Ferrari 1000”

E’ ufficiale, la Formula 1 sbarcherà sul circuito del Mugello. Il prossimo 13 settembre, subito dopo il Gp di Monza, le monoposto sfrecceranno presso l’autodromo toscano di proprietà della Ferrari, prima volta in assoluto nella storia del mondiale motoristico. ‘Formula Pirelli Gran Premio della Toscana Ferrari 1000’, sarà il nome ufficiale del grande evento, un omaggio non soltanto all’Italia ma anche e soprattutto alla regione che lo ospita e alla gloriosa scuderia di Maranello, che quel giorno celebrerà il traguardo storico dei 1000 gran premi in Formula 1. Mattia Binotto, Team Principal della Rossa, ha commentato l’assegnazione storica con tali parole: “Poter festeggiare un anniversario straordinario come quello dei 1000 GP della Ferrari proprio a casa nostra al Mugello è un’opportunità incredibile. Non è solo uno dei tracciati più affascinanti e sfidanti per i piloti e le monoposto, ma anche un’impianto che ha raggiunto livelli di eccellenza in Italia e nel mondo”.

MUGELLO IN FORMULA 1, SODDISFATTO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Da anni l’autodromo adagiato sulle colline fra Scarperia e San Pieto a Sieve ospita il mondiale di MotoGp, ma mai fino ad ora vi avevano corso i bolidi della Formula 1. Il circuito, certificato con la qualifica 3-Star Level, permetterà all’Italia di tornare ad avere due gran premi in calendario dal 2006, l’ultimo anno in cui si corse a Monza e Imola. Soddisfatto anche Enrico Rossi, presidente della regione Toscana, che ha commentato: “La Regione Toscana è molto felice di sostenere il millesimo GP della Ferrari, una data storica per le quattro ruote. Siamo certi del fatto che contribuendo a questa importantissima tappa sportiva daremo lustro al Mugello e alla Toscana”, mentre il sindaco di Firenze, Nardella, ha aggiunto: “Un traguardo storico mai raggiunto prima e inseguito per anni. Il fatto che arrivi proprio ora, in un momento di difficoltà per il nostro territorio fiorentino, è ancora più significativo e rappresenterà un trampolino per far ripartire il turismo e l’economia”. Appuntamento quindi al weekend dell’11-13 settembre per il grande evento, peccato per la mancanza di pubblico.



