Mughini choc su Angelica al Grande Fratello: “Vestita così sembri una zocc*la”/ Squalificato? Lui si scusa e…

Giampiero Mughini, scivolone su Angelica Baraldi al Grande Fratello 2023: "Sembri una zocc*la"

Nonostante le lezioni di comportamento spesso date ai suoi coinquilini nella Casa del Grande Fratello 2023, Giampiero Mughini ha fatto uno scivolone molto grave che ha già fatto il giro del web. Tutto è accaduto durante la serata di Halloween, che ha visto i concorrenti divertirsi con una festa in costume. Ogni gieffino si è infatti divertito ad indossare un costume che richiamasse un personaggio del mondo dell’horror, e Angelica Baraldi ha indossato il costume da vampiro, così come Anita Olivieri.

Quando Mughini si è ritrovato a guardare Angelica in costume, con una risatina sarcastica, ha così commentato la mise: “Angelica, vestita così sembri una zoc*ola!” Inutile dire che chi si è ritrovato ad assistere alla scena, come Ciro Esposito e Mirko Brunetti, è rimasto di sasso, gelato dall’evidente gaffe.

Giampiero Mughini si scusa con Angelica ma il web si infuria

La stessa Angelica non è rimasta indifferente alle parole di Mughini, rimanendone anzi scossa. Nella Casa c’è chi ha dato poi la colpa all’alcool e a qualche bicchiere di troppo che avrebbe bevuto il giornalista, liberandolo dai freni inibitori. La stessa Beatrice Luzzi ha fatto notare la cosa ad Angelica, tranquillizzandola. Poco dopo, accortosi dell’errore e forse anche messo in guardia da alcuni coinquilini sulla grave gaffe, Mughini ha chiesto scusa ad Angelica, che ha accettato il rammarico del coinquilino. In Casa è tornata dunque la pace ma sul web c’è chi ha trovato molto grave e spiacevole la frase di Giampiero, arrivando a chiedere al Grande Fratello la sua squalifica.

