Mughini, esordio difficile al Grande Fratello: “Ammonito molte volte”/ Lui sbotta: “Per ragioni sciocche”

Giampiero Mughini già richiamato più volte dal Grande Fratello: “25 volte in confessionale”

L’ingresso di Giampiero Mughini nella Casa del Grande Fratello 2023 ha inevitabilmente smosso le acque e gli umori di molti concorrenti. Il giornalista ha mostrato sin da subito di che pasta è fatto, e soprattutto di non avere filtri ed essere sempre particolarmente schietto. Questo e un linguaggio non sempre adeguato a Canale 5 hanno però portato il Grande Fratello ad intervenire già in molte occasioni e in pochissimo tempo.

È Signorini a rivelarlo in diretta su Canale 5: “Sapevamo che invitare Giampiero Mughini nella Casa del Grande Fratello sarebbe stato una meravigliosa iniezione di leggerezza intelligente, di verve allo stato purissimo, però questo avrebbe comportato i suoi rischi. E infatti Mughini, oltre a detenere il primato di essere entrato per primo nella storia del Grande Fratello con dei libri, detiene un altro primato: la chiamata al confessionale nel giro di pochissime ore. È stato chiamato 25 volte al confessionale!”

Mughini non ci sta: “Richiamato dal Grande Fratello per le questioni più sciocche”

In Casa viene allora mostrato un filmato in cui Giampiero Mughini viene chiamato d’urgenza in confessionale molte volte a causa di parole inadatte o spoiler dall’esterno, cosa vietata dal regolamento. Mughini però sbotta: “Mi hanno richiamato per le ragioni più sciocche!”

