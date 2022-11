Mughini sbotta contro Fabio Canino per una battuta sul maglione/ “Ministro del turismo lo dici a tua sorella”

Mughini, sfuriata contro Fabio Canino per una battuta sul maglione che indossa a Ballando con le stelle

Nuova sfuriata di Giampiero Mughini a Ballando con le stelle 2022. La nuova esibizione del giornalista sulla pista di ballo di Rai1 viene anticipata da una domanda di Fabio Canino sull’outfit. Il giurato non è l’unico ad aver notato che Mughini è l’unico a non indossare il costume di scena in pista ma a vestirsi come vuole. Un dettaglio che lo rende inevitabilmente oggetto di critiche o, in questo caso, domande. Canino infatti gli chiede il motivo di questa differenza dagli altri concorrenti, arrivando a fare una battuta sul maglione che indossa.

GIAMPIERO MUGHINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE/ Selvaggia lo asfalta, scontro con Canino

“Sembri il ministro del turismo!” scherza Canino sul maglione indossato da Mughini. Inaspettatamente il giornalista si infuria, accusandolo di non sapere affatto di cosa parla. “Io il ministro del turismo? Questo perché non sai che questo maglione è di un artista giapponese e ne esistono soltanto cinque!” Così sbotta: “Ministro del turismo lo dici a tua sorella!” Canino però non se la prende, e replica con ironia: “Io una sorella non ce l’ho”, e insiste sul motivo del suo non indossare costumi di scena. “Io non sono un attore, per questo non indosso costumi”, chiude Mughini.

LEGGI ANCHE:

GIAMPIERO MUGHINI E VEERA KINNUNEN, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ Lucarelli stupisce: "I miei complimenti!"Giampiero Mughini "rimorso su mamma mi mangia vivo"/ Infanzia traumatica e..

© RIPRODUZIONE RISERVATA