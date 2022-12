Multa genitori ritardatari a asilo/ Germania, 30 euro mezz’ora: le “giustificazioni”

In Germania i genitori ritardatari all’asilo dovranno pagare una multa. Il provvedimento, come riportato da Bild, è stato attuato dall’amministrazione comunale di Ludwigsburg (Baden-Württemberg) con l’obiettivo di educare le famiglie alla puntualità. La norma entrerà in vigore dall’aprile 2023. La tassa consiste in 30 euro per ogni mezz’ora oltre l’orario di uscita prefissato.

Il denaro raccolto, come spiegato da Daniel Wittmann, capo del dipartimento per l’istruzione e la famiglia, servirà a “coprire almeno in parte i costi aggiuntivi di assistenza e amministrazione” dovuti al ritardo. Il personale scolastico, nel caso in cui tutti i bambini non siano stati affidati ai rispettivi tutori in tempo, è infatti costretto a fare gli straordinari. Secondo le stime condotte, ci sono dei genitori ritardatari cronici, che puntualmente arrivano dai 10 ai 40 minuti dopo l’orario di uscita. “È un gesto irrispettoso nei confronti dei maestri”. Le famiglie, per questo motivo, sono d’accordo al provvedimento. “Se non ci sono conseguenze, qualcuno sarà sempre in ritardo”, dicono.

Multa genitori ritardatari a asilo: quali sono le “giustificazioni”

La misura che prevede una multa per i genitori ritardatari all’asilo, comunque, prevede delle “giustificazioni”. Ad esempio, la tassa non verrà applicata nei casi in cui sia possibile dimostrare che il ritardo è dovuto a strade chiuse, incidenti o guasti. Inoltre, ci saranno tre “ammonimenti” prima della sua applicazione. In questo modo si andranno a penalizzare soltanto coloro che realmente commettono questo gesto in modo cronico e ingiustificato.

La tassa sul ritardo in passato era già stata applicata in altri comuni della Germania e si è rivelata un vero e proprio successo. A Waldshut-Tiengen (Baden-Württemberg) il costo per ogni mezz’ora è addirittura di 45 euro. Una cifra che nessuno vuole sborsare. “Quest’anno non abbiamo avuto un solo caso in cui abbiamo dovuto applicare la penale”, ha affermato con orgoglio un portavoce della città tedesca.

