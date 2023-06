Multe da record nel 2022: +37%, Milano prima in classifica/ Crescono incassi da autovelox

E’ boom di multe stradali nel 2022. Gli incassi, come riferito nelle scorse ore dal sito dell’agenzia di stampa Ansa, sono cresciuti di ben il 37 per cento rispetto all’anno precedente, il 2021 (quando l’incasso era stato di 398 milioni di euro). In totale le multe valgono 547 milioni di euro, e la città che ha incassato di più a seguito di infrazioni stradali è stata, manco a dirlo, Milano. “Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada”, fa notare il Codacons. “Al secondo posto si piazza Roma – aggiunge la nota assicazione dei consumatori – con 133 milioni di euro, e molto più distaccate si trovano Firenze (46 milioni di euro), Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa)”.

Si conferma anche il ruolo primario degli autovelox per le casse dei comuni, visto che le città stanno guadagnando un sacco di soldi da tali infrazioni, con conseguente rabbia dei cittadini: “Firenze è la regina italiana degli autovelox – scrive ancora il Codacons – con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 202. Seguono Milano con 12,9 milioni di multe tramite autovelox, e Genova con 10,7 milioni. A Napoli le multe inflitte dagli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro”.

MULTE DA RECORD NEL 2022, SALVINI PRONTO A STRETTA SU AUTOVELOX

Il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, ha annunciato poche settimane fa una stretta sugli autovelox macina soldi, quindi quei dispositivi messi non tanto per indurre i cittadini a rallentare per una questione di sicurezza stradale, quanto per appunto ottenere cash da immettere nelle cassi comunali.

Da segnalare il caso di Potenza, che è la città che ha registrato i maggiori incrementi dalle multe nel 2022, passando dagli 1,1 milioni di euro del 2021, ai 3,7 milioni dell’anno scorso, per una crescita del 224% su base annua. “Possono esserci parecchi casi di multe ingiuste” aggiunge il Codacons che a riguardo ha organizzato un webinar per il prossimo 12 giugno con l’obiettivo di fornire aiuto a quegli automobilisti che intendano contestare multe ritenute ingiuste.

