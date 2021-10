Municipi Roma, risultati ballottaggi Elezioni 2021/ Presidenti eletti: nomi Consiglio

ROMA, BALLOTTAGGI MUNICIPI CON GUALTIERI SINDACO

Con Roberto Gualtieri eletto sindaco di Roma al ballottaggio delle Elezioni Comunali, anche i risultati dei 15 Municipi stanno giungendo a termine con gli ultimi scrutini in corso nelle singole sezioni elettorali.

Con l’ufficialità dei risultati che arriverà nelle prossime ore (quando sarà concluso lo spoglio), è un trionfo anche nei Municipi per il Centrosinistra. Così Gualtieri ha commentato nel suo primo discorso da sindaco di Roma: «Non so ancora se congratularmi, perché aspettiamo i dati, ma sono fiducioso anche che i nostri presidenti di Municipio avranno avuto un buon risultato. Perché i municipi, tutti i municipi, saranno un interlocutore fondamentali per noi, per una politica capace anche di essere vicina concretamente alle persone», ha spiegato il nuovo primo cittadino della Capitale.

Cosenza, risultati ballottaggio elezioni 2021/ Caruso (Csx) sindaco: eletti in Comune

Risultati Roma, live spoglio ballottaggio Elezioni Comunali 2021

RISULTATI MUNICIPI ROMA: TUTTI I PRESIDENTI ELETTI

Ecco di seguito i nomi dei Presidenti dei 15 Municipi in procinto di essere eletti nei risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2021 in Roma Capitale:

– Municipio I (Centro Storico): Presidente eletto Lorenza Bonaccorsi (Centrosinistra) al 66,38% contro Santonocito (Cdx) al 33%

"Green pass valido anche se scade a metà giornata"/ Caos controlli per Faq Governo

– Municipio II (Parioli-Nomentano): Presidente eletto Francesca Del Bello (Csx) al 64,36% contro Di Tursi (Cdx) al 29%

– Municipio III (Monte Sacro): Presidente eletto Paolo Emilio Marchionne (Csx) al 61,06% contro Petrella (Cdx) al 38,9%

– Municipio IV (Tiburtino): Presidente eletto Massimiliano Umberti (Cdx) al 57,97% contro Santoro (Csx) al 42,03%

– Municipio V (Prenestino-Centocelle): Presidente eletto Mauro Caliste (Csx) al 59,2% contro Rinaldi (Cdx) al 40,7%

– Municipio VI (Roma delle Torri): Presidente eletto Nicola Franco (Cdx) al 61,26% contro Compagnone (Csx) al 38%

TORINO, RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI 2021/ Lo Russo sindaco: eletti in Comune

– Municipio VII (Appio-Latino, Tuscolana-Cinecittà): Presidente eletto Francesco Laddaga (Csx) al 63,96% contro Avveduto (Csx) al 36,04%

– Municipio VIII (Appia Antica): Presidente eletto Amedeo Ciaccheri (Csx) al 70,4% contro Scimé (Cdx) al 29,6%

– Municipio IX (Eur): Presidente eletto Teresa Maria Di Salvo (Csx) al 57,86% contro De Juliis (Cdx) al 42,14%

– Municipio X (Ostia-Acilia): Presidente eletto Mario Falconi (Csx) al 53,11% contro Falconi (Cdx) al 46,89%

– Municipio XI (Arvalia-Portuense): Presidente eletto Gianluca Lanzi (Csx) al 60,06% contro Catalano (Cdx) al 39,94%

– Municipio XII (Monte Verde): Presidente eletto Elio Tomassetti (Csx) al 66,45% contro Massaro (Cdx) al 33,55%

– Municipio XIII (Aurelio): Presidente eletto Sabrina Giuseppetti (Csx) al 53,11% contro Giovagnorio (Cdx) al 46,89%

– Municipio XIV (Monte Mario): Presidente eletto Marco Della Porta (Csx) al 59,03% contro Naso (Cdx) al 40,97%

– Municipio XV (Milvio): Presidente eletto Daniele Torquati (Csx) al 52,66% contro Signorini (Cdx) al 47,34%



© RIPRODUZIONE RISERVATA