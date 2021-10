RISULTATI MUNICIPI ROMA, ELEZIONI COMUNALI 2021/ Eletti Presidenti, consiglio: i nomi

RISULTATI MUNICIPI ROMA: ELETTI E BALLOTTAGGI

Con lo spoglio ancora da concludere nelle ultime sezioni, i risultati delle Elezioni Comunali a Roma vedono la situazione dei 15 Municipi incerta e con i ballottaggi esattamente come la macro-sfida del secondo turno che vedrà opposti il Centrosinistra di Roberto Gualtieri con il Centrodestra di Enrico Michetti.

Quello che traspare è la cocente sconfitta del M5s che 5 anni fa si trovava a governare 11 Municipi (contro i 4 del Centrosinistra) e che ora invece si ritrova di fatto senza governarne più nessuno: Michetti è invece il più votato in 9 Municipi su 15, con Gualtieri invece avanti in altri 5 Municipi, Calenda davanti solo nel Municipio II. Ecco di seguito la situazione zona per zona con relativi potenziali ballottaggi:

Municipio I: ballottaggio tra Bonaccorsi (Centrosinistra) in vantaggio al 40% contro Santonocito (Cdx) al 27%

II: ballottaggio tra Del Bello (Csx, 34%) e Di Tursi (Cdx, 29%)

III: ballottaggio tra Marchionne (Csx, 35%) e Petrella (Cdx, 31%)

IV: ballottaggio tra Santoro (Cdx, 34%) e Umberti (30%)

V: ballottaggio tra Caliste (Csx, 34%) e Rinaldi (Cdx, 34%)

VI: ballottaggio tra Franco (Cdx, 43%) e Compagnone (Csx, 21%)

VII: ballottaggio tra Laddaga (Csx, 35%) e Avveduto (Csx, 30%)

VIII: ballottaggio tra Ciaccheri (Csx, 46%) e Scimé (Cdx, 25%)

IX: ballottaggio tra De Juliis (Cdx, 33%) e Di Salvo (Csx, 29%)

X: ballottaggio tra Picca (Cdx, 39%) e Falconi (Csx, 26%)

XI: ballottaggio tra Catalano (Cdx, 35%) e Lanzi (Csx, 34%)

XII: ballottaggio tra Tomassetti (Csx, 39%) e Massaro (Cdx, 27%)

XIII: ballottaggio tra Giovagnorio (Cdx, 38%) e Giuseppetti (Csx, 30%)

XIV: ballottaggio tra Della Porta (Csx, 34%) e Naso (Cdx, 35%)

XV: ballottaggio tra Signorini (Cdx, 41%) e Torquati (Csx, 28%)

ELEZIONI MUNICIPI ROMA: LA DIRETTA

Le Elezioni Comunali 2021 a Roma vedranno il rinnovo non solo di sindaco e Consiglio Comunale, ma significano anche il rinnovo dei Presidenti (detti anche minisindaci) e consiglieri nei 15 Municipi in qui è suddivisa la Capitale. Domenica 3 e lunedì 4 ottobre ai seggi gli elettori romani riceveranno una doppia scheda elettorale: color azzurro per il sindaco, color grigio per il rinnovo dei Municipi. Durante l’intera doppia giornata di votazioni su queste pagine troverete tutti gli aggiornamenti e i risultati in diretta, con lo scrutinio che scatterà non appena sarà terminato quello su Sindaco e Consiglio Comunale.

Per ogni Municipio il numero di consiglieri da eleggere è pari a 20, con il candidato Presidente che viene eletto se già al primo turno ottiene il 50% più uno dei voti, altrimenti avrà bisogno del ballottaggio già fissato il 17-18 ottobre prossimi. Per legge, i Municipi romani rappresentano la suddivisione amministrativa del territorio della Capitale: ciascun Municipio ha un presidente e una Giunta formata da 6 assessori (un vicepresidente) nominati dal presidente stesso. In base allo Statuto del Campidoglio, i municipi godono di autonomia gestionale, finanziaria e contabile; alle attribuzioni conferite alle Circoscrizioni, sono state aggiunte altre competenze, tra cui quella sullo sviluppo economico e quella sull’edilizia privata di interesse locale.

CANDIDATI PRESIDENTE E CONSIGLIO MUNICIPIO: LE LISTE

La corsa per i 15 Municipi a Roma segue la sfida contemporanea per la conquista del Campidoglio alle Elezioni Comunali, con la variegata formazione di almeno 4 candidature molto forti (Gualtieri-Pd, Raggi-M5s, Calende-Azione, Michetti-Centrodestra). Nei risultati del 2016 furono 4 i Municipi in mano al Centrosinistra-Pd, mentre per il Movimento 5Stelle il ‘bottino’ fu addirittura di 10 Municipi conquistati: uno solo, il VII Appio Latino-Tuscolana-Cinecittà andrò alla lista civica REvoluzione Civica con la Presidente Monica Lozzi. Ecco però di seguito l’elenco dei candidati Presidente per ogni Municipio della città (qui invece il link con tutti i candidati consiglieri municipali):

– Municipio I (Centro Storico): Federica Festa (M5s), Lorenza Bonaccorsi (Centrosinistra di Gualtieri), Lorenzo Santonocito (Centrodestra Michetti), Giuseppe Lobefaro (Azione), Franco Bottoni (REvoluzione Civica di Monica Lozzi), Giovanni Buonsanti (Popolo della Famiglia), Giancarlo Carlone (La lista Nerone, movimento storico romano)

– Municipio II (Parioli-Nomentano): Elisabetta Gagliassi (M5s), Francesca Del Bello (presidente uscente, Pd-Centrosinistra), Patrizio di Tursi (Centrodestra), Caterina Boca (Azione), Massimo Tesone (REvoluzione Civica), Stefano Berruti (Liberisti Italiani)

– Municipio III (Monte Sacro): Gian Marco Marchesini (REvoluzione Civica), Dario Quattromani (M5s), Paolo Marchionne (Centrosinistra), Giordana Petrella (Centrodestra), Mara Marziali (lista civica Calenda), Mariateresa Bifulco (lista Nerone), Silvio Rossi (Popolo della Famiglia), Alessandro Onofri (Liberisti italiani).

– Municipio IV (Tiburtino): Roberta Della Casa (presidente uscente, M5s), Massimiliano Umberti (Centrosinistra), Roberto Santoro (Centrodestra), Danilo Barbuto (REvoluzione Civica, ex M5s), Federico Sciarra (Azione), Marco Petrizzelli (Popolo della famiglia).

– Municipio V (Prenestino-Centocelle): Valentina Coppola (M5s), Mauro Caliste (Centrosinistra), Daniele Rinaldi (Centrodestra), Alessandro Barnaba detto Spartacus (Lista Nerone), Massimo Picciardi (Azione), Sabrina Campomassi (REvoluzione Civica), Angelo de Santis (Popolo della famiglia).

– Municipio VI (Roma delle Torri): Fabrizio Compagnone (Centrosinistra), Nicola Franco (Centrodestra), Valter Mastrangeli (Azione), Francesca Filipponi (M5s), Naomi Durante (REvoluzione Civica), Claudio Matteoda (Popolo della Famiglia), Mauro Serafino (Lista Nerone),

– Municipio VII (Appio-Latino, Tuscolana-Cinecittà): Manuel Trombetta (M5s), Francesco Laddaga (Centrosinista), Luigi Avveduto (Centrodestra), Luca D’Egidio (Azione), Salvatore Vivace (REvoluzione civica), Mauro Rotunno (Popolo della famiglia), Massimiliano Scaringella (Lista Nerone).

– Municipio VIII (Appia Antica): Amedeo Ciaccheri (Centrosinistra), Marco Merafina (M5s), Alessio Scimè (Centrodestra), Simonetta Novi (Azione), Elena Cherubini (REvoluzione Civica), Eleonora Antonucci (Popolo della famiglia).

– Municipio IX (Eur): Laura Campagnola (REvoluzione Civica), Carla Canale (M5s), Titti di Salvo (Centrosinistra) Massimiliano de Julis (Centrodestra), Marco Muro Pes (Azione), Marco Cangini (Popolo della famiglia), Diego Zandel (Liberisti Italiani).

– Municipio X (Ostia-Acilia): Monica Picca (Centrodestra), Mario Falconi (Centrosinistra), Alessandro Leva (M5s), Andrea Bozzi (Azione), Filipe De Jesus Paula (REvoluzione Civica), Claudio Ridolfi (Popolo della famiglia).

– Municipio XI (Arvalia-Portuense): Stella Petrucci (REvoluzione Civica), Luca Mellina (M5s), Gianluca Lanzi (Centrosinistra), Daniele Catalano (Centrodestra), Gianluca Fioravanti (Azione), Andrea Greffi (Popolo della famiglia).

– Municipio XII (Monte Verde): Alessandro Galietti (M5s), Elio Tomassetti (Centrosinistra), Pietrangelo Massaro (Centrodestra), Francesca Severi (Azione), Marta Mondazzi (REvoluzione Civica), Massimo Boschi (Popolo della famiglia), TIatiana Melaragni detta Furrina (Lista Nerone).

– Municipio XIII (Aurelio): Giuseppina Castagnetta (M5s, presidente uscente), Sabrina Giuseppetti (Centrosinista), Marco Giovagnorio (Centrodestra), Caterina Monticone (Azione), Francesco Giuliano (REvoluzione Civica).

– Municipio XIV (Monte Mario): Michele Menna (M5s), Marco della Porta (Centrosinistra), Domenico Naso (Centrodestra), Camilla Bargione (Azione), Samantha Pocaterra (REvoluzione Civica), Andrea De Angelis (Liberisti italiani).

– Municipio XV (Milvio): Salvatore Basile (REvoluzione Civica), Irene Badaracco (M5s), Daniele Torquati (Centrosinistra), Andrea Signorini (Centrodestra), Tommaso Martelli (Azione), Paolo Coscione (Popolo della famiglia).

COME SI VOTA NEI 15 MUNICIPI DI ROMA CAPITALE

Il sistema elettorale delle Elezioni Comunali prevede che per i Comuni sopra i 15mila abitanti come Roma Capitale vi sia una votazione per i Municipi-zone del tutto simile a quella per il rinnovo di Sindaco e Consiglio Comunale. E così per capire come si vota il 3-4 ottobre nelle sezioni elettorali romane non resta che ribadire le regole delle Amministrative per i grandi Comuni: viene consegnata una scheda color grigio dallo scrutatore dove poter indirizzare il proprio voto nel Municipio in cui si trova il proprio seggio. Si vota con una croce sul candidato presidente, sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato), oppure facendo due simboli su un candidato presidente e su una lista. È possibile il voto disgiunto (voto al candidato e ad una lista non collegata) e pure la doppia preferenza per i candidati consiglieri, purché siano di diverso genere (pena l’annullamento della seconda preferenza).



