Risultati Ballottaggio Roma, diretta Elezioni Comunali 2021/ Affluenza e exit poll: Michetti vs Gualtieri

RISULTATI BALLOTTAGGIO ROMA, SECONDO TURNO ELEZIONI COMUNALI 2021: AFFLUENZA IN ATTESA DEGLI EXIT POL

I Risultati Ballottaggio Roma stanno per decretare il nuovo sindaco della Capitale: il secondo turno delle Elezioni Comunali 2021 vedrà domenica 17 e lunedì 18 ottobre il ritorno alle urne dei cittadini romani per decretare chi potrà ereditare la poltrona di sindaco dalla ex prima cittadina Virginia Raggi. Si vota con le consuete modalità (dalle 7 alle 23 domenica, dalle 7 alle 15 lunedì) con i primi exit poll e successivi risultati in diretta subito dopo la chiusura dei seggi.

Dopo i risultati del primo turno dello scorso 3-4 ottobre 2021, sono Enrico Michetti e Roberto Gualtieri a sfidarsi al ballottaggio di Roma. L’amministrativista sostenuto dal Centrodestra ha ottenuto il 30,14%, mentre l’ex ministro dell’Economia ha totalizzato il 27,03%. Niente da fare per gli altri candidati: Carlo Calenda al 19,81% e Virginia Raggi al 19,09%. Enrico Michetti è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia-Udc, Lista civica Michetti sindaco, Rinascimento Sgarbi Michetti sindaco Cambiamo Roma e Partito Liberale europeo, mentre Roberto Gualtieri vanta l’appoggio di Partito Democratico, Lista civica Gualtieri sindaco, Sinistra civica ecologista, Roma futura, Demos democrazia solidale, Europa Verde, Partito Socialista Italiano.

ROMA, RISULTATI BALLOTTAGGIO MICHETTI-GUALTIERI: CHI SARÀ IL NUOVO SINDACO?

Il ballottaggio a Roma vede in leggero vantaggio Enrico Michetti: il candidato del Centrodestra ha ottenuto poco più del 30%, mentre Roberto Gualtieri s’è fermato al 27%. A dividere i due aspiranti primi cittadini oltre 34 mila voti, ma molto dipenderà dall’affluenza alle urne e dall’orientamento degli elettori di Carlo Calenda e Virginia Raggi, che hanno deciso di non fornire indicazioni di voto. Anche se non è mancato un appoggio “mascherato”: il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha dichiarato che voterà Gualtieri, stesso discorso per quanto riguarda il leader di Azione. Silenzio assoluto invece da Virginia Raggi, che negli scorsi giorni ha incontrato Michetti e Gualtieri al Campidoglio per analizzare i dossier più importanti per la Capitale, dal Giubileo all’Expo, passando per l’emergenza rifiuti e la mobilità.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI ROMA: IL POSSIBILE NUOVO CONSIGLIO DOPO IL BALLOTTAGGIO

I risultati ballottaggio Roma forniranno un nuovo sindaco alla Capitale ma anche un nuovo Consiglio comunale. Al momento non possiamo conoscerne con esattezza la composizione, ma sappiamo che alcuni candidati consiglieri ne faranno sicuramente parte dato il numero esorbitante di preferenze. Al vincitore del ballottaggio saranno assegnati automaticamente il 60 per cento dei seggi, ovvero 29 scranni sui 48 totali. I restanti 19 andranno alle opposizioni (tre spetteranno a Calenda, Raggi e allo sconfitto del ballottaggio). Tra i candidati consiglieri che faranno parte del nuovo Consiglio comunale troviamo la regina delle preferenze Rachele Mussolini e i colleghi di FdI Andrea De Priamo e Giovanni Quarzo. In quota Lega troveremo Simonetta Matone. Passando al Movimento 5 Stelle, spazio all’assessora uscente Linda Meleo e all’ex consigliere Paolo Ferrara. Della lista Calenda, invece, Valerio Casini e Francesca Leoncini. Passando al Centrosinistra, per il Partito Democratico entreranno in Consiglio comunale Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi.

