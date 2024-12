MUSEI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2024: INFO E ORARI MILANO

Musei aperti a Natale e Santo Stefano 2024 per trascorrere le festività in maniera particolare, con uno scenario completamente diverso da quello tradizionale. Magari si può pure lanciare una nuova tradizione in famiglia, quella di approfittare di questi giorni di festa per scoprire le bellezze del nostro Paese. Per quanto riguarda Milano, i Musei civici sono chiusi oggi e Capodanno, ma sono aperte nel pomeriggio le mostre di Palazzo Reale, PAC, MUDEC. Il Comune di Milano ha fatto sapere che la mostra di Palazzo Marino resterà aperta anche a Natale, ma con orario ridotto, nello specifico dalle 14:30 alle 18:30. Domani, invece, sarà disponibile dalle ore 9:30 alle 20.

Prevista un’apertura straordinaria alla Fabbrica del Vapore per la mostra “Tim Burton’s Labirynth”. Nessuna chiusura per la Casa della Memoria, così come saranno accessibili i musei e le mostre al Castello Sforzesco, ma il consiglio in generale è di verificare gli orari di apertura e i siti web di ogni museo.

Inoltre, sul sito ufficiale del Ministero della Cultura c’è la pagina sugli eventi con un motore di ricerca molto utile per scoprire quali sono stati organizzati durante le feste natalizie.

MUSEI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO 2024: DA ROMA A TORINO

Roma è in fermento soprattutto per il Giubileo 2025, ma in generale è stato messo a punto un cartellone di eventi culturali per il Natale che è molto ricco. Ad esempio, è stata confermata l’iniziativa del Natale nei Musei, ma quelli civici e le aree archeologiche saranno chiusi oggi, mentre a Santo Stefano è prevista l’apertura con orario ordinario. Invece, il Museo del Cinema e quello dell’Automobile a Torino restano aperti a Natale. Il primo è disponibile oggi dalle 14 alle 20, mentre domani e così fino al 6 gennaio orario prolungato dalle 9 alle 20. Orario leggermente diverso per il secondo, dalle 14 alle 19 oggi, invece dalle 10 alle 19 per quanto riguarda Santo Stefano.

Non essendoci una direttiva nazionale, la mappa dei musei aperti a Natale è diversificata, quindi le aperture sono a discrezione delle strutture stesse. Ad esempio, Gam, Mao e Palazzo Madama sono chiusi oggi, ma aperti a Santo Stefano dalle 10 alle 18. Chiuso oggi e domani il Museo Egizio di Torino. Invece, i Musei Reali sono chiusi il 25 dicembre, lasciando aperta solo la mostra “1950-1970. La grande arte italiana” ma dalle 12 alle 19:30. Gallerie d’Italia, i musei di Intesa Sanpaolo, sono chiusi oggi, ma aperti domani, quando troverete aperti anche La Venaria Reale e il Castello della Mandria.

MUSEI APERTI A NATALE E SANTO STEFANO: COME ANDÒ NEL 2023

L’anno scorso l’allora ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, dopo una complessa trattativa con i sindacati, annunciò in extremis l’apertura straordinaria dei musei per le feste di Natale, ma anche per gli ultimi giorni dell’anno e i primi del nuovo, se però i dipendenti avessero scelto di aderire allo “straordinario”. La maggior parte di essi, però, non aderì, quindi molti musei rimasero chiusi e quelli aperti lo furono parzialmente, grazie a dipendenti esternalizzati e precari. La maggior parte dei musei aperti a Natale furono operativi fino alle 13, con limitazioni al percorso di visita, stando all’analisi effettuata da Artribune.

Ad esempio, al Colosseo l’ultimo ingresso a Natale fu alle 12, ma non era fruibile l’area archeologica del Foro Romano-Palatino. Il MiC parlò comunque di un successo e aprì alla possibilità di rendere ordinarie le aperture natalizie. L’associazione Mi Riconosci, per quanto riguarda i musei aperti a Natale, riportò che ci furono 200 ingressi al Colosseo, solo 10 al Castello Svevo di Bari, 600 circa a Pompei, 100 a Ercolano, 50 a Villa Adriana, uno solo alla Pinacoteca di Bologna.