Marco Mengoni, nuovo album/ Foto: “vi dirò presto il titolo”. Da aprile 2019 in tour

Marco Mengoni sta per tornare. Il cantante sta lavorando al nuovo album che vedrà la luce a fine novembre. Ad annunciarlo è lo stesso artista che, su Instagram, ha pubblicato una foto in cui è immortalato in studio di registrazione. “Avete presente quella leggerezza di chi non può più cambiare il destino delle cose? Mi sento così. L’album è finito, consegnato. Non è più mio, è nostro. Stasera alle 21 vi dico come si chiama”, scrive Mengoni che, dopo aver vinto la terza edizione di X Factor, è diventato uno dei migliori artisti in circolazione. L’uscita del nuovo album è prevista per la fine di novembre. Il nuovo album è stato anticipato dalla pubblicazione di due nuovi singoli, “Voglio” e “Buona Vita”, pubblicati il 23 ottobre. «Voglio gioca con il contrasto senza sfumature, con un tempo verbale che poche volte ho usato nella mia vita e qui viene ripetuto quasi a perdere valore e il significato originario», ha spiegato Marco Mengoni ai giornali. “Buona vita”, invece, “è una canzone allegra, armonicamente in maggiore, che però nasconde un significato profondo. Un allontanamento da tutti i compromessi a cui la vita ci ha obbligato, voler bene a prescindere dalle esperienze e quindi augurare un buon percorso a tutte le persone che hanno fatto, fanno e faranno parte del nostro vissuto”.

IL TOUR 2019: TUTTE LE DATE

Il nuovo album di Marco Mengoni sarà presentato al pubblico in tour. Il cantante ha già annunciato le date del tour #MengoniLive2019 che partirà dal Palalpitour di Torino con la data zero prevista per il prossimo 27 aprile 2019. I biglietti per tutte le date del tour sono già in vendita sul sito Ticket One. Mengoni girerà l’Italia da nord a sud. I prezzi dei biglietti oscillano tra i 41 e i 56 euro e al momento sono disponibili per tutte le tappe. Ecco tutte le date:

27 aprile Torino, PalaAlpitour

1 maggio Assago (Mi), Mediolanum Forum

8 maggio Roma, PalaLottomatica

13 maggio Bari, Palaflorio

16 maggio Caserta, Pala Decò

18 maggio Eboli, Palasele

21 maggio Firenze, Nelson Mandela Forum

24 maggio Verona, Verona Arena

29 maggio Rimini, RDS Stadium

30 maggio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena