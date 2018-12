ADELIO COGLIATI È MORTO/ Il paroliere di Ramazzotti, l’addio di Giorgia: “Ho avuto l’onore di…”

Anche Giorgia si è voluta unita ieri, al ricordo di Eros Ramazzotti, che ha voluto dedicare delle parole di stima ad Adelio Cogliati. Lo storico paroliere è morto all’età di 70 anni e, dopo avere commentato il cantante romano su Instagram, Giorgia ha voluto scrivere un pensiero tutto suo su Twitter, dedicandolo all’amico e collaboratore: “Adelio ed Eros hanno composto pagine indimenticabili della nostra musica, anche io grazie a Eros ho avuto l’onore di ricevere un po’ dell’arte di Adelio che ricordo sempre sorridente e sempre pronto a scrivere una parola nuova… grazie”. A seguire, ha commosso anche il cordoglio dei fan online. “Ci lascia canzoni indimenticabili una su tutte per me come saprei”, scrive qualcuno in risposta su famoso social network dell’uccellino azzurro. Tanti anche gli altri commenti social: “Le cose belle non finiscono mai!”, “Ha lasciato attraverso voi, te ed Eros Ramazzotti, una eredità che lo manterrà in vita per sempre nei nostri ricordi”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Addio allo storico paroliere di Ramazzotti

È scomparso, all’età di 70 anni Adelio Cogliati, il celebre autore di brani di estremo successo, si è spento lasciando un grandissimo vuoto nel mondo della musica. Il paroliere era uno dei più grandi e quotati del panorama musicale italiano. Ed infatti è stato l’autore di grandissimi successi di Eros Ramazzotti e Giorgia (giusto per citare solo un paio di nomi). Per quanto riguarda il romano, suoi sono stati pezzi del calibro di: “Una Storia Importante” a “Adesso Tu”, “Se bastasse una canzone”, “Più bella cosa” e “L’Aurora”. Cogliati fu un grandissimo punto di riferimento anche per Antonella Ruggiero, Marcella Bella, Iva Zanicchi, Loretta Goggi, Matia Bazar e Anna Oxa. Ha avuto modo di lavorare massicciamente anche ad alcuni dei testi dei Ricchi e Poveri e ha lavorato al fianco del grande maestro Luciano Pavarotti. Nato a Milano il 10 luglio del 1948, ha avuto modo di segnare alcuni importantissimi tasselli del panorama musicale italiano.

È morto Adelio Cogliati, aveva 70 anni

Dispiacere e lutto per la morte di Adelio Cogliati. Eros Ramazzotti per esempio, ha dimostrato tutte le sue emozioni online, tramite un post condiviso su Instagram. “Ciao Adelio, sei stato fondamentale per me perché con te sono cresciuto umanamente. Non sei stato solo il “paroliere” di quasi tutte le nostre canzoni ma soprattutto un fratello maggiore. Ti vorrò sempre bene. Accompagnami ancora da lassù”, ha scritto il famoso artista. Ad unirsi al triste addio, su Instagram, sotto al post del cantante romano, anche Giorgia: “Ciao Adelio”, ha commentato, aggiungendo al suo saluto anche un cuore nero. In più di 40 anni di carriera aveva accumulato moltissimi successi e si era fatto conoscere sia a livello nazionale ma anche internazionale, collaborando al fianco di Caterina Caselli, Miguel Bosè e Gianni Morandi. Viveva ad Arlate di Calco, centro della Brianza nella provincia di Lecco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA