NEGRAMARO, LELE SPEDICATO VIDEO DOPO L’EMORRAGIA CEREBRALE/ Torna sui social: “Buon anno a tutti”

Grande sorpresa per i fans dei Negramaro che hanno ricevuto il miglior augurio che potessero ricevere per il 2019. La band salentina ha voluto fare gli auguri a tutti i fans in vista del nuovo anno in modo speciale. Giuliano Sangiorgi e gli altri componenti della band, infatti, hanno trovato un modo particolare e meraviglioso per colpire tutti i loro ammiratori. Con un video pubblicato su tutti i canali social ufficiali, la band ha colpito nel segno. Il motivo? Nel video in questione, infatti, riappare dopo l’emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso 17 settembre, Lele Spedicato. Il chitarrista dei Negramaro che ha tenuto con il fiato sospeso famiglia, amici e fans, appare nuovamente in forma e soprattutto, sfoggia il suo bellissimo sorriso. Mentre Giuliano Sangiorgi si chiede quale sia un modo speciale per fare gli auguri per il nuovo anno, appare improvvisamente Lele Spedicato con una bottiglia di spumante con cui brinda al nuovo anno insieme agli amici.

LELE SPEDICATO RIAPPARE DOPO L’EMORRAGIA CEREBRALE

“È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell’amicizia, quella vera che ci insegna, ancora una volta, che insieme agli altri i sogni si realizzano davvero”, si legge a corredo del video, pubblicato su Instagram. “Noi siamo qui a raccontarvelo, urlando con tutto il fiato che abbiamo in corpo, che sia per tutti un nuovo anno meraviglioso!”. Il 2019 sarà un anno importante per Lele Spedicato che è anche diventato papà da pochi mesi, esattamente come l’amico Giuliano Sangiorgi papà di Stella. A febbraio, poi, la band salentina tornerà anche a cantare dal vivo con il tour nei palazzetti. Davvero un augurio speciale, dunque, quello fatto dai Negramaro ai fans e non solo.





