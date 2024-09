Giuliano Sangiorgi e da Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea Rocco, una storia lunga più di 20 anni

I Negramaro sono sicuramente una delle band che ha fatto la storia della musica italiana degli ultimi 20 anni. Il gruppo salentino composto dal frontman Giuliano Sangiorgi e da Emanuele Spedicato, Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea Mariano e Andrea Rocco ha festeggiato proprio nelle scorse settimane i 24 anni dalla nascita del gruppo con un attesissimo documentario in onda su Rai 2. La storia del gruppo è stata ricca di alti e bassi, diversi i momenti in cui la collaborazione si è interrotta, come nel 2017 quando Sangiorgi ha deciso di prendersi una pausa trasferendosi in America, o quando l’anno successivo il chitarrista Spedicato ha dovuto superare un’importante malattia.

Sul suo profilo Instagram da più di 471 mila follower, Giuliano Sangiorgi documenta tutto il percorso personale e professionale di questi ultimi 20 anni, in una sorta di album in cui sono immortalati i momenti più importanti della sua vita, dai tour sold out alle tenere immagini con la compagna Ilaria Macchia e la figlia Stella. Il cantante è legato da tempo alla sua compagna, la sceneggiatrice Ilaria Macchia, e i due sono diventati genitori nel 2018 della piccola Stella.

Negramaro: i progetti del 2025

Per i Negramaro questo è un nuovo periodo d’oro, tanti i concerti in programma nei prossimi mesi, da quello del 23, 24 e 25 ottobre presso il Pala Rescifina al palco dei Tim Music Awrds, in onda il 13 settembre, in prima serata su Raiuno. E cosa attende i fan del gruppo per il 2025? Sicuramente un nuovo album e un tour che toccherà l’Italia da Nord a Sud.

A confermare tutto è stata la stessa band in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv: “Sicuramente l’uscita dell’album, che non vediamo l’ora di pubblicare anche noi. Poi a seguire durante il prossimo anno ci sarà il nostro tour, torniamo a suonare nei palazzi dello sport”. Dopo un’estate ricca di musica, i fan della band salentina hanno già fatto partire il countdown.

