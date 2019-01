Enrico Nigiotti/ A Sanremo 2019 con la mamma: “Lei è la parte buona di me, la amo”

Nel 2010 quando partecipava ad Amici Enrico Nigiotti fece un gesto da gran signore: si auto eliminò perché il pubblico doveva scegliere fra lui e la sua allora fidanzata Elena D’Amario. Il gesto non gli servì molto, in quanto la ballerina finito il programma si trasferì a lavorare in America. Nel 2015 arriva alla finale di Sanremo giovani ma non vince. Ci riprova con un altro talent, X Factor dove due anni fa si classifica terzo. Insomma una carriera fallimentare che adesso cerca di risolvere presentandosi a Sanremo tra i big. Presenterà la canzone Nonno Hollywood che in una intervista al giornale Donna dice di aver scritto per dare libero sfogo alle sue emozioni. Dice che oggi, dopo tanti facci in schiaffa, si sente più maturo e più forte. Lo scorso anno ha inciso un duetto con Gianna Nannini, dopo aver fatto per lei da apertura nel tour del 2015: “Una collaborazione nata dalla stima reciproca” dice.

MIA MAMMA PORTAFORTUNA

A Sanremo, dice di andare per cantare davanti a tutta l’Italia una canzone importante, la più importante che abbia mai scritto. Del gesto romantico fatto ad Amici per la sua ex fidanzata, dice che lo rifarebbe anche oggi, “perché adesso sono esattamente quello che volevo essere”. Ed è considerato anche un sex symbol, ma lui ci ride sopra. Livornese di nascita, dice che la loro caratteristica è la tenacia, e l’amore per il cacciucco, scherza. Sul corpo porta molti tatuaggi, che dice hanno tutti un significato particolare, anche se quelli che preferisce sono quelli fatti per le sue cagnolini, Aria e Pinta. Cagnolini adottate perché nessuno le voleva perché considerate brutte. A Sanremo infine andrà con un portafortuna speciale, la sua mamma: “Se sono innamorato delle donne è colpa di mia madre, lei è la parte buona di me, la amo, mi ha portato a idealizzare molte donne”.

