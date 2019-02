Joe Bastianich: “Votate per I Negrita”, è polemica! / Gaffe sui social del giudice di Sanremo 2019

Joe Bastianich, nella giuria di esperti del Festival di Sanremo 2019, è finito al centro delle polemiche sui social a causa di un filmato pubblicato sulle sue storie di Instagram. Nella breve clip, il protagonista più amato delle cucine di Masterchef ha infatti svelato la sua preferenza per i Negrita; poi, non contento, ha invitato tutti i suoi follower a votare per la band. Sul breve video incriminato si legge infatti scritto in rosso “Vote @negritaband”, un messaggio inequivocabile che pone Bastianich in una posizione piuttosto scomoda. In qualità di membro della giuria, infatti, non avrebbe potuto esprimere in pubblico alcuna preferenza; ma a scatenare gli animi è stata proprio la sua richiesta di votare per la sua band preferita, un messaggio che ha scatenatole polemiche e ha fatto indignare i tanti fan della kermesse. Il suo gesto avrà delle conseguenze sui risultati della kermesse?

La polemica sui social

I filmati che Joe Bastianich ha condiviso sui social in qualità di membro della giuria sono molteplici. Dal suo posto in prima fila, il giudice di Masterchef ha infatti immortalato i momenti più importanti del Festival di Sanremo 2019. Il suo smartphone ha catturato cantanti, coreografie e sopiti, ma nelle sue storie su Instagram non mancano gli scatti effettuati nei locali celebre Teatro dell’Ariston. Ai suoi followers, però, non è andato giù il filmato che ritrae i Negrita sul palco, una clip corredata dalla richiesta di votare proprio per la band. Il messaggio, che ha destato scalpore tra il pubblico della kermesse, è stato inoltre pubblicato a televoto ancora aperto, per questo motivo sono in molti a ipotizzare che con il suo gesto possa aver influito sulle scelte dei telespettatori e sul risultato finale. È bene precisare, però, che i Negrita hanno raggiunto soltanto la diciottesima posizione in classifica, un risultato ben lontano dal podio e dalla vittoria finale. Bastianich ha davvero influenzato il televoto?

