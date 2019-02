Buon compleanno Gigi D’Alessio/ Foto, al compleanno Lorenzo Insigne e Gigi D’Alessio

Auguri di buon compleanno a Gigi D’Alessio che oggi, 24 febbraio 2019, compie 52 anni. Il cantante napoletano ha festeggiato nella notte insieme ad alcuni ospiti d’eccezione. Salterà per squalifica la trasferta di Parma col Napoli ed era al suo fianco alla mezzanotte anche Lorenzo Insigne capitano dopo l’addio all’azzurro del centrocampista slovacco Marek Hamsik. Insieme al calciatore e al cantante ha posato un’altra vera e propria leggenda della musica italiana e della città del sole cioè Nino D’Angelo. Quest’ultimo è reduce dall’esperienza in coppia con Livio Cori al Festival di Sanremo 2019 dove purtroppo però è arrivato ultimo. Sicuramente la curiosità del pubblico è tutta legata ad Anna Tatangelo con la quale pare ci sia stato un vero e proprio riavvicinamento nell’ultimo periodo. Nella foto la cantante, anch’ella protagonista a Sanremo 2019, non compare, ma probabilmente alla festa c’era anche lei. Insigne, Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo mostrano in camera una splendida pizza margherita uno dei simboli della città che amano di vero cuore.

Buon compleanno Gigi D’Alessio, progetti futuri

Gigi D’Alessio compie oggi, 24 febbraio 2019, 52 anni, ma oltre alla festa di buon compleanno andiamo a vedere tutti i progetti futuri del cantante. Si aspetta un suo ritorno in studio per un nuovo album. L’ultimo è uscito due anni fa ed è stato un vero e proprio successo. 24 febbraio 1967 è stato pubblicato per l’etichetta Sony Music ed era composto da 10 inediti e una cover cioè L’immensità. All’interno poi troviamo anche il brano La prima stella con la quale Gigi D’Alessio ha partecipato al Festival di Sanremo 2017. L’album ha raggiunto il traguardo di disco d’oro superando le venticinquemila vendite. Al momento un nuovo prodotto non è stato ancora annunciato, ma è chiaro che Gigi D’Alessio stia lavorando per regalare altre emozioni al suo pubblico. Sui social è stata una vera e propria invasione con tantissimi auguri da parte sia dei suoi fan che anche di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e non solo della musica.

