Bernie Tormé è morto/ Video, addio al chitarrista di Ian Gillan e Ozzy Osbourne

È morto Bernie Tormé, il chitarrista irlandese che ha suonato per Ian Gillan, ex cantante dei Deep Purple, e Ozzy Osbourne. La notizia del decesso è stata data sulla sua pagina ufficiale di Facebook, poi la famiglia del 66enne ha rilasciato una dichiarazione a Billboard. «Bernie Tormé è morto pacificamente il 17 marzo 2019, un giorno prima del suo 67esimo compleanno, circondato dalla sua famiglia». Nel comunicato è stata precisata anche la causa della morte, avvenuta a Londra. «Nelle ultime quattro settimane di vita in un ospedale londinese in seguito a complicazioni post-influenzali». Poi un pensiero riguardo la grande passione del chitarrista: «Bernie sarà ricordato per aver dedicato la sua vita alla sua musica per cinque decenni. Ci mancherà moltissimo». Mik Gaffney, batterista che ha collaborato con Tormé, ha scritto: «Sono assolutamente sbalordito. Ho ricevuto questa mattina la notizia che Bernie Tormé è morto. È stata un’emozione suonare la batteria per lui nell’ultimo paio d’anni. Era rumoroso, appassionato, non sopportava gli sciocchi ma era un vero gentiluomo».

BERNIE TORMÉ, MORTO CHITARRISTA DI IAN GILLAN E OZZY OSBOURNE

Anche Ozzy Osbourne ha voluto rendere omaggio al musicista sui social media. «Che giorno triste», ha scritto su Twitter. «Abbiamo perso un altro grande musicista. Bernie era un’anima gentile con un cuore d’oro. Ci mancherà moltissimo. Le mie sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici e ai fan. Riposa in pace Bernie», ha proseguito. Bernie Tormé cominciò a farsi conoscere verso la fine degli anni Settanta, quando diventò chitarrista della band di Ian Gillan. Registrò con Gillan “Future Shock” del 1981, che raggiunse il secondo posto nella classifica degli album del Regno Unito. Poi lasciò la band nel 1981 per confluire nel gruppo di Ozzy Osbourne dopo la morte di Randy Rhoads in un incidente aereo. Il chitarrista irlandese ha all’attivo una quindicina di album solisti, tra cui Shadowland dello scorso anno, incisi come Bernie Tormé, Bernie Tormé Band e Bernie Tormé And The Electric Gypsies, oltre a numerose collaborazioni.





