Ligabue, “Certe donne brillano”/ Video nuovo singolo estratto da “Start”

“Certe donne brillano” è il nuovo singolo di Luciano Ligabue, estratto dal suo nuovo album “Start”. Il brano esce ufficialmente oggi, venerdì 8 marzo, in occasione della Festa della donna. I fans del rocker emiliano, però, hanno potuto già ascoltarlo grazie alla pubblicità della Vodafone dedicata alle clienti dell’operatore telefonico nel giorno della festa della donna. Il videoclip ufficiale del brano è stato poi trasmesso in esclusiva su Raiuno ieri, giovedì 7 marzo, subito dopo il Tg delle 20. Nel video che è stato diretto da Marco Salom e girato all’Italghisa di Reggio Emilia, a pochi chilometri da Correggio, il paese dove è nato Luciano, il rocker canta in un locale completamente femminile, acclamato dalle sue fan che intonano con lui il ritorno. La canzone è in rotazione radiofonica da oggi e disponibile in digitale.

LIGABUE: IL NUOVO ALBUM START E IL TOUR 2019

“Certe donne brillano” è solo l’ultimo estratto del nuovo album “Start” di Luciano Ligabue che esce ufficialmente oggi, venerdì 8 marzo, contemporaneamente a singolo. La tracklist di “Start” è composta dai seguenti brani: “Polvere di stelle”, “Ancora noi”, “Luci d’America”, “Quello che mi fa la guerra”, “Mai dire mai”, “Certe donne brillano”, “Vita morte e miracoli”, “La cattiva compagnia”, “Io in questo mondo”, “Il tempo davanti”. “E’ un album che ha quell’urgenza del raccontare che lo avvicina ai miei primi dischi – ha detto Ligabue parlando del suo nuovo lavoro di inediti – ma è anche positivo, essenziale e con pochi giri di parole“. Dal 14 giugno, poi, Ligabue tornerà anche ad esibirsi live con lo Start Tour. Ecco le date annunciate: 14 giugno, Stadio San Nicola di Bari; 17 giugno, Stadio San Filippo, Messina; 21 giugno, Stadio Adriatico, Pescara; 25 giugno, Stadio Artemio Franchi, Firenze; 28 giugno, Stadio San Siro Milano; 2 luglio, Stadio Olimpico, Torino; 6 luglio, Stadio Dall’Ara, Bologna; 9 luglio, Stadio Euganeo, Padova; 12 luglio, Stadio Olimpico, Roma. Ecco il video del nuovo singolo:





© RIPRODUZIONE RISERVATA