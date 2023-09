Mussolini vs Zapparoli a Domenica In/ Video: “Ma come ca*zo ti chiami? Ao, basta, non se ne può più…”

Nella puntata di ieri di Domenica In è andato in scena un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Morena Zapparoli, intervenute durante il salotto sull’eredità di Gina Lollobrigida. Mara Venier, infatti, ha deciso di ospitare in trasmissione Andrea Piazzolla, ex assistente della diva italiana, accusato di circonvenzione di incapace per aver sfruttato, secondo l’accusa, i soldi della bersagliera, sperperandoli per farne i comodi suoi. Così, oltre alla testimonianza dello stesso ex factotum, nel salotto di Rai 1 sono stati ospitati anche Alessandra Mussolini, Salvo Sottile (che si sono schierati contro Piazzolla), Adriano Aragozzini e Morena Zapparoli (a favore dell’assistente).

Francesca Fagnani: "Sottovalutai l'importanza di mia madre"/ "Dalla sua morte mi sento la più sola al mondo"

Scontro tra Mussolini e Zapparoli a Domenica In: “Ma come ca*zo ti chiami?!”

Insomma, la testimonianza di Piazzolla a Domenica In avrebbe fatto, ben presto, scaldare gli animi, specialmente della Mussolini e della Zapparoli, che ne hanno approfittato per “attaccarsi” a vicenda. Fin dai primi momenti dopo l’inizio della trasmissione, infatti, le due commentatrici si sono scontrate in diverse occasioni, sostenendo a gran voce le loro argomentazioni, a favore o contro l’ex assistente di Gina Lollobrigida.

CHIAMBRETTI: "MAMMA FELICITA ERA SPECIALE"/ "Morendo, mi ha dato la vita per la seconda volta"

L’origine della discordia tra la Mussolini e la Zapparoli è stata la continua interruzione dei discorsi che, a turno, facevano, da parte della contendente. Così, ad un certo punto l’ex deputata non ci ha più visto, e mentre Morena parlava, si è alzata in piedi, sistemandosi i pantaloni e chiedendo, a bassa voce: “ma come ti chiami?! Mara, Morena, Mara, non ci capisco più niente“. Messa a tacere la Zapparoli, la Mussolini le ha detto “ao Morena, e basta… Non se ne può più“, per poi andarsi a sedere sopra ad alcuni spettatori presenti in studio, per spiegare che “se c’è una persona fragile e anziana e un’altra esterna si infila nella famiglia e gli erode il patrimonio, questo è reato perché sta abusando di quella persona”.

Il video dello scontro tra Alessandra Mussolini e Morena Zapparoli a Domenica In

LEGGI ANCHE:

Belen Rodriguez ospite a Domenica In?/ Potrebbe svelare la verità su Stefano De Martino, l'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA