Mutuo under 36/ Un’agevolazione messa in campo da Poste Italiane

Come abbiamo visto esistono numerose agevolazioni per l’acquisto della prima casa, il governo ad esempio ha cercato di agevolare gli under 36, ma con l’incremento dei tassi di interesse anche queste misure in favore dei giovani sono state ignorate in favore di una tendenza al risparmio da parte degli italiani. Il governo non è stato il solo a cercare di aiutare gli under 36 per agevolare giovani e famiglie, ma alcune proposte sono state fatte anche da poste italiane. Esistono infatti dei prodotti specifici rivolti proprio ai giovani che vogliono acquistare una prima casa.

Mutuo under 36: a chi è rivolto e come funziona

La riduzione dei consumi è stata una relativa conseguenza dell’inflazione della crisi economica che stiamo attraversando. Eppure ci sono degli istituti che continuano a fare delle agevolazioni in favore dei giovani. Poste italiane ha deciso di istituire il mutuo under 36,1 una proposta per l’acquisto della prima casa.

Mutuo under 36 è la proposta avanzata da poste italiane per l’acquisto della prima casa per tutti i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni. Come dice il nome stesso dell’agevolazione, è qualcosa che somiglia molto alle proposte messe in campo dal governo draghi, eppure il mutuo under 36 è una misura specifica messa in campo da un’azienda privata, nella fattispecie poste italiane.

Poste italiane non è soltanto un’azienda che si occupa di spedizioni e assicurazioni, ma offre tutti i servizi Messi in campo dalle banche, come appunto le assicurazioni, i prestiti e i mutui ma anche gli investimenti a reddito come i buoni fruttiferi postali. Ne consegue che i tassi di interesse proposti da poste italiane sono molto simili a quelli delle banche.

Mutuo under 36: cosa prevede l’agevolazione

Nel caso di mutuo under 36 e mutuo BancoPosta, sono agevolazioni che è possibile richiedere fino al 80% del valore dell’immobile oltre ad un mutuo che può durare dei 10 ai 30 anni.

È possibile inoltre chiedere il mutuo formulando un contratto a tasso fisso, variabile oppure a tasso misto.

È possibile anche fare l’iscrizione ipotecaria per un valore pari al 150% dell’importo del finanziamento.

È possibile richiedere mutuo under 36 chiamando al numero gratuito 800-211 290 e quindi prenotando on-line un appuntamento direttamente in filiale.

In alternativa è possibile recarsi direttamente all’ufficio postale più vicino e discutere su quale tipologia di mutuo sia più confacente la propria situazione reddituale.

