My best friend’s Christmas/ Su Canale 5 il film con la splendida Breanne Parhiala

My best friend’s Christmas, film di Canale 5 dal doppio gioco sentimentale

My best friend’s Christmas va in onda su Canale 5 nella giornata di oggi, 2 gennaio 2021, a partire dalle ore 16,45. Si tratta di un lungometraggio voluto e prodotto nel 2019. Anche in Italia si è voluto lasciare il titolo in lingua originale che potrebbe essere fedelmente tradotto con ‘Il mio migliore amico di Natale’, perché sul filo del doppio gioco sentimentale si basa la storia proposta in questa brillante commedia romantica. Protagonista assoluta della pellicola, così come vogliono i canoni degli standard di queste pellicole, è un’attrice, nel nostro caso la bella Breanne Parhiala, americana divisa tra piccolo e grande schermo.

The Christmas Flower/ La modella Nicky Whelan protagonista del film su Canale 5

Per la Tv ha interpretato diversi film e serie tradotte anche in lingua italiana, come ‘V’, mentre i lungometraggi che meglio la rappresentano sono ‘Rampage: Furia animale’, un film per il cinema, bella avventura di fantascienza nella quale alcuni animali divengono mostri in grado di poter distruggere le città, ma assieme a Dwayne ‘The Rock’ Johnson, tutto tornerà nella normalità, oppure ‘Incarnate: Non potrai nasconderti’ al fianco di Aaaron Echkart, un’attrice che ama l’avventura, nel nostro caso spronata anche dal punto di vista del cinema sentimentale con ottimi risultati. Al suo fianco, come attore principale maschile, Colton Little, anch’esso americano, un attore nato e cresciuto soprattutto su piccolo schermo per il quale lo ricordiamo in ‘Un matrimonio per Natale’.

Amore nel castello di ghiaccio/ Emozioni e sentimenti nel film con la danese Ullerup

My best friend’s Christmas, la trama del film: il ritorno a casa

Leggiamo la trama di My best friend’s Christmas. Grant attende nella sua città il ritorno a casa di Ashley Seever, ex fidanzata per la quale prova ancora qualcosa. Anche la ragazza non è del tutto convinta di avere scelto nella maniera giusta lasciandosi in passato con Grant, motivo per il quale intende capire, in questa vacanza dagli studi universitari, se il cuore potrebbe ancora battere o meno per l’ex fidanzato.

Non è del tutto onesto però lo stesso Grant che, in questo lasso di tempo, ora ha una nuova ragazza e Ashley rimane stupefatta di questa sorta di tradimento, per quanto tra loro le cose fossero chiuse a livello sentimentale.

Un amore scolpito nel ghiaccio/ Su Rai 2 la commedia sentimentale

La donna allora cambia strategia cercando di ingelosire Grant; decide di accordarsi con il suo migliore amico Liam fingendo di essere loro stessi coppia, ma, durante questo gioco per portare Grant davanti ad una situazione che potrebbe minare la sua nuova relazione, Ashley scopre che tra lei e Liam sta nascendo qualcosa e la donna va letteralmente in difficoltà nel capire cosa vuole veramente. Chi ama chi quindi? No spoiler, ovviamente…



© RIPRODUZIONE RISERVATA