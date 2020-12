My first miracle, Canale5/ Trama e cast: malata di cancro guarisce da sindrome mielodisplastica

MY FIRST MIRACLE, IL CAST DEL FILM IN ONDA OGGI, 27 DICEMBRE 2020, SU CANALE5

Preparate i fazzoletti perché il primo pomeriggio di Canale5, orfano delle soap e di DayDreamer, ci terrà compagnia con My first miracle, un film toccante sul miracolo della guarigione che avrà al centro di tutto una sedicenne gravemente malata, affetta da una rara forma di cancro, la sindrome mielodisplastica, che necessita di un trapianto di midollo osseo ma solo un miracolo potrà aiutarla a trovare un donatore mentre il tempo corre via veloce e lei si prepara al peggio.

Nel cast del film in onda oggi troveremo Sean Patrick Flanery nei panni di Charlie, Jason London è Padre Lawrence, Quinton Aaron vestirà i panni di Brandon, Valerie Cruz sarà Heidi, Juan Castano vestirà i panni di Sean, Katya Martin sarà Angelica (la giovane sedicenne malata protagonista del film), Arlene Newman-Van Asperen è Glenda, Jessica Cherniak è Jazmine e Shad Gaspard vestirà quelli di Jack.

MY FIRST MIRACLE, LA TRAMA DEL FILM

My First Miracle presenta una meravigliosa storia drammatica e una recitazione avvincente dell’attrice protagonista, Katya Martin, che interpreta Angelica, una ragazzina che lotta contro il cancro e che teme di non conoscere mai le cose semplici che molte persone danno per scontate, come ricevere il suo primo bacio da un ragazzo. Intorno a lei girano gli altri personaggi tra cui un senzatetto di nome Charlie (Sean Patrick Flanery) e un giovane senzatetto di nome Sean (Juan Castano) che le ruba il portafoglio ma che poi glielo restituisce quando più tardi finisce nell’ospedale dove la ragazza è in cura e ha modo di conoscerla. A loro si unisce un altro personaggio principale, un ragazzo di nome Tommy (Elijah Eustler Sharpless), anch’egli ricoverato in ospedale per cancro. I genitori di Angelica litigano per lo stress di pagare le spese mediche e la lotta per lavorare e portare Angelica in ospedale per i suoi trattamenti di chemio ma lei trova un alleato in Sean ma poi avviene un miracolo, in cui un “angelo” in forma umana offre speranza ad Angelica attraverso una persona che lei avrebbe mai pensato potesse salvarla. Ma di chi si tratta?



