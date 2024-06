My Home My Destiny 2, anticipazioni settimanali dal 17 al 21 giugno 2024/ Paura per Benal: rapita da Serhat

Anticipazioni My Home My Destiny 2 dal 17 al 21 giugno 2024: Benal preoccupa tutti

Dopo il successo della prima stagione Canale 5 ha deciso di continuare a puntare sulla soap opera turca My Home My Destiny trasmettendo per tutta l’estate la seconda stagione e dalla anticipazioni sulle puntate della settimana dal 17 al 21 giugno 2024 si scopre che se ne vedranno delle belle. La trama riprende dal punto esatto con la quale si è conclusa la prima stagione. E dunque vedremo Zeynep cercare di riprendere la sua vita in mano iniziando un percorso di psicoterapia.

E poi ancora dalle anticipazioni su My Home My Destiny 2 si scopre che Sultan proverà in tutti i modi a far innamorare Nuh e Cemile, scatenando però l’ira di quest’ultima che non gradirà le sue pressioni. Il padre di Faruk insisterà per fargli sposare una ragazza della sua cerchia sociale ma il giovane è innamorato di Emine e non vorrà lasciarla. A destare preoccupazione, preoccupazione, però, saranno le sorti di Benal che verrà rapita da Serhat, l’ex marito violento, possessivo e pericoloso. Tutti se la prenderanno con Zeynep ed anche quest’ultima si sentirà molto in colpa perché Benal è uscita di casa dopo una dura discussione con lei. Cosa succederà? Nel frattempo anche il matrimonio tra Zeynep e Mehdi subisce un duro colpo e l’uomo piomberà a sopresa nel suo ufficio per scoprire cosa sta succedeno.

My Home My Destiny 2, cos’è successo nella 1a stagione: dove eravamo rimasti

Svelate le anticipazioni di My Home My Destiny 2 non resta che riavvolgere il nastro e ricordando cos’è successo nella stagione precedente della soap. La protagonista è Zeynep, ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata da una famiglia benestante, i datori di lavoro della madre. Una volta cresciuta, però, i suoi genitori adottivi le hanno imposto un matrimonio di interesse con un uomo dell’alta borghesia e proprio allora si rifà viva la madre biologica. I protagonisti assoluti sono Demet Ozderim che interpreta Zeynep Goksu e Ibrahim Celikkol, Mehdi un uomo rabbioso e geloso che cerca di tenere sotto controllo la moglie. L’appuntamento con la soap è dal luned’ al venerdì a partire dalle 14.50 circa su Canale 5 subito dopo un’altra soap turca, Endless Love.











