Mydrama/ Con l’inedito ‘Vieni con me’ conquisterà i giudici di X Factor 2020?

Mydrama con l’inedito ‘Vieni con me’ al terzo live di X Factor 2020

Ma vogliamo davvero parlare di Mydrama e del suo percorso a X Factor 2020? Sicuramente lei è un fiore all’occhiello di questa edizione insieme ai Melacholia, ma questa sera salirà sul palco del terzo live con Vieni con me, un inedito, un brano che ha scritto un anno fa e che stupirà i giudici. Mydrama ha raccontato il dietro le quinte del brano ammettendo che mostrerà l’altro lato della medaglia sul palco del talent show di Sky Uno e che se fino a questo momento il suo è stato un viaggio sentimentale adesso cambierà tutto. Il suo giudice è andato a trovarla nel loft per proporle un inedito in questo terzo live e insieme hanno commentato la scorsa esibizione a quel punto lei ha ammesso: ‘Ero molto tesa perché quando si mostra la mia emotività, lo sono sempre.. tutti i commenti sono stati positivi, wow. Io sto presentando il mio percorso e sono pronta anche alle critiche’. Dal canto suo, invece, Manuelito l’ha trovata magnifica, capace di portarlo da tutt’altra parte. Riuscirà a trovare lo stesso equilibrio con questo nuovo inedito?

Mydrama commuove con la sua versione di Bella così

La settimana scorsa, nel secondo Live di X Factor 2020, Mydrama ha portato la sua personale versione di Bella così che l’ha resa orgogliosa di parlare di body positivity. Parlando con Manuelito ha spiegato di aver sofferto un po’ il giudizio degli altri e ha sentito molto questa canzone e il suo giudice non ha potuto far altro che commuoversi e lo stesso hanno fatto le sue colleghe in sala prova e anche i giudici seduti al tavolo. Manuel Agnelli ha sentito davvero la sua forza emotiva anche se non piange per questi brani. Emma Marrone la trova bella perché lei è se stessa e anche questo pezzo potrebbe essere suo per come lo ha fatto. Mika è d’accordo con gli altri due giudici ed è sicuro che l’artista non è andata persa nemmeno in questa serata delle cover in cui il suo marchio è rimasto. Manuelito ha chiuso confermando la sua ammirazione per lei. Come andrà questa sera?



