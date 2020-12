Myriam Catania, ex moglie Luca Argentero/ “Non siamo rimasti amici, ma…”

Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero. L’attrice, ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, in passato è stata la moglie del bellissimo attore. Una storia d’amore importante tra i due: nel 2004 sono usciti allo scoperto raccontando al mondo intero il loro amore. Nel 2009 il matrimonio durato soli 7 anni, visto che la coppia nel 2016 ha deciso di separarsi. A distanza di anni però resta un grandissimo affetto e stima e dei ricordi bellissimi come ha raccontato la Catania proprio nella casa del GF VIP 5. “Non siamo rimasti amici, perché dopo una storia così lunga, dove l’amore è stato grande, è difficile rimanere amici. Se un rapporto nasce così non può morire in un altro modo” – ha detto l’attrice che proprio all’interno della casa più spiata d’Italia si è ritrovata a dovere raccontare la linea della propria vita. “Quando al GF Vip ho disegnato la linea della vita mi sono resa conto di quanto fossi grata a Luca che mi ha amata, onorata, rispettata”.

Myriam Catania: “con Luca Argentero gli anni più belli della nostra vita”

Non solo, Myriam Catania parlando sempre dell’amore e del matrimonio con Luca Argentero ha aggiunto: “è stato fichissimo e si meritava la mia riconoscenza, mi è stato vicino in una fase della vita in cui non ero facile da gestire” – ha detto la Catania che ricordando l’amore e il matrimonio con Luca Argentero ha aggiunto – “eravamo davvero belli insieme, eravamo felici, abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita, dai 24 ai 35 anni. È il più bello che ci sia, il più entusiasmante, dove si rischia di più, dove si ha di più. Luca è stato un grande compagno, parlerò sempre bene di lui”. Oggi sia Myriam Catania che Luca Argentero si sono rifatti una vita: lei è felicemente innamorata del pubblicitario francese Quentin Kammermann, mentre l’attore è impegnato con Cristina Marino da cui ha avuto la prima figlia Nina Speranza.



