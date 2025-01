Myrta Merlino e il gesto speciale per il padre Giuseppe nel giorno del compleanno

Momento toccante regalato dalla conduttrice e padrona di casa di Pomeriggio Cinque Myrta Merlino, la nota giornalista è intervenuta sui social per una toccante dedica al padre Giuseppe. Non è infatti un giorno come gli altri per Myrta Merlino, che festeggia gli 83 anni del papà, che continua a essere un vero punto di riferimento per la figlia e il resto della famiglia, come si evince dalle parole della conduttrice Mediaset, che ha postato una carrellata di rari scatti in compagnia del padre sui sociale, con annessa una emozionante dedica:

“Tutti, nella vita, hanno un punto di riferimento. Il mio sei tu. ‘Lasciate che la vostra vita danzi con leggerezza sui bordi del tempo come rugiada sulla punta di una foglia’ (Rabindranath Tagore). Auguri mio adorato papà, tu lo fai ogni giorno. Sai essere il nostro punto fermo con la forza di una roccia e la leggerezza di un colibrì” le parole di Myrta Merlino su Instagram che hanno scatenato le reazioni emozionate dei suoi follower con centinaia di commenti.

Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio Cinque? Gli scenari per il futuro

Mentre la conduttrice si appresta ad andare in onda in un giorno di festeggiamenti in famiglia, continua a tenere banco il futuro a Mediaset. Myrta Merlino infatti è in bilico e potrebbe seguire nuove strade al termine della stagione tv, con lo stesso numero uno di Mediaset Piersilvio Berlusconi che ha di recente speso parole di grande stima per la giornalista, al secondo anno di conduzione ma che potrebbe sbarcare in futuro in una fascia televisiva differente, come quella della prima serata che ben conosce grazie agli anni su LA7.

In attesa di comunicazioni ufficiali, Myrta Merlino continua a godersi il percorso al timone di Pomeriggio Cinque, ereditato nel settembre 2023 da Barbara D’Urso.