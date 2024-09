Myrta Merlino e il ritorno a Pomeriggio 5

La nuova stagione di Pomeriggio 5 è ufficialmente cominciata con uno studio nuovo e tanti argomenti affrontati già nel corso della prima puntata. Myrta Merlino ha rotto subito il ghiaccio affrontando i fatti di cronaca per poi dedicarsi ad argomenti più leggeri nel corso della seconda parte del programma. La Merlino, in particolare, con i suoi ospiti ha parlato dell’estate di Fedez non risparmiando una frecciatina al rapper, reo di aver usato parole forti nei confronti della redazione del programma di Mediaset.

Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha copiato Alberto Matano? Polemica dopo la novità nel format/ “Plagio di Rai 1"

“Ben ritrovati…Quanto sono felice di essere qua con voi nello studio nuovo… Quanto è bello il mio tavolo nuovo…Sono veramente contenta di cominciare questa stagione con voi…”, ha detto la Merlino che ha poi difeso il lavoro della propria squadra da Fedez.

Le parole di Myrta Merlino su Fedez

Insieme ai propri ospiti, Myrta Merlino ha parlato dell’estate di Fedez cogliendo l’occasione per rimproverarlo non nascondendo di non condividere determinati atteggiamenti. “Fedez nonostante tutti i suoi impegni ha trovato il tempo di occuparsi di me, di noi…Ha detto cose brutte, non tanto su di me che ci siamo già chiariti, ma sulla mia redazione…La mia squadra è sacra!”, le parole della giornalista,

Pomeriggio 5: quando torna in onda e tutte le novità/ L'annuncio di Myrta Merlino

“Ripeto a Fedez…Qua cerchiamo di raccontare le notizie senza sconti, e lo facciamo con tutti… I media ci sono nella buona e nella cattiva sorte e bisogna sopportarli…Noi daremo sempre tutte le notizie… Sei sempre il benvenuto se hai bisogno di dire la tua…”, ha concluso.