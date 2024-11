Myrta Merlino dice addio a Pomeriggio Cinque? Mediaset prepara la rivoluzione

Per Myrta Merlino potrebbe concludersi l’avventura alla guida di Pomeriggio Cinque, la conduttrice di Mediaset, secondo quanto riportato da Oggi sarebbe in procinto di lasciare la trasmissione, visto che dalle parti di Cologno Monzese sembrano pronti a dare una nuova vita al format. E la prima a farne le spese potrebbe essere proprio la stessa Myrta Merlino, come sottolineato anche da Novella 2000 nella sua edizione online: “Myrta potrebbe lasciare definitivamente Pomeriggio Cinque a partire dal prossimo anno, stando a quanto si legge infatti i vertici Mediaset avrebbero intenzione di rinnovare drasticamente lo storico format e il primo cambiamento riguarderebbe proprio la conduzione”.

Myrta Merlino per il momento però non si è esposta sulla questione che ancora non ha niente di ufficiale, voci che erano spuntate anche nei mesi scorsi ma che alla fine hanno portato alla conferma della presentatrice e giornalista al timone di Pomeriggio Cinque.

Pomeriggio Cinque, i cambiamenti di Myrta Merlino per questa edizione

Ancora prima di tornare in onda, Myrta Merlino si è espressa a Pomeriggio Cinque riguardo alle novità che avrebbe poi introdotto nel programma Mediaset, rievocando anche il suo debutto: “L’anno scorso sono entrata in punta di piedi, perché per me era un’esperienza del tutto nuova – ha detto la conduttrice, facendo il paragone tra il debutto e la riconferma in questa seconda stagione – Stavolta sono pronta a partire in una realtà più strutturata, ho fatto mio il programma e mi sento a casa”.

Intanto anche in questa edizione Pomeriggio Cinque si biforca tra lo spazio dedicato all’attualità e quello al gossip, solitamente nella seconda parte di trasmissione con tanti ospiti e interventi che regalano spunti sui temi del giorno. Gli ascolti stanno premiando solo in parte Myrta Merlino, vista anche la grande concorrenza di un colosso come La vita in diretta di Alberto Matano.