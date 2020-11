N.A.I.P. eliminato a X Factor 2020?/ Nella doppia manche rischia troppo e…

N.A.I.P. eliminato a X Factor 2020? Attenti al Loop e Amandoti dei CCCP Fedeli alla linea le canzoni del quarto live

N.A.I.P. ha le ore contante ad X Factor 2020? In molti sono convinti che l’outsider del programma e della squadra di Mika sia davvero ad un passo dall’esclusione anche se, almeno fino a questo momento, non lo abbiamo visto lottare al ballottaggio per salvarsi. Questo può essere un segnale rincuorante per lui per affrontare al meglio questo quarto live? Siamo sicuri che Michelangelo Mercuri, questo il suo vero nome, cantante nato a Lamezia Terme classe 1991, non si preoccupi di questo e continui a pensare alle sue performance al meglio e non in virtù di quello che il pubblico a casa potrebbe pensare di lui e questo lo rende, a suo modo, libero. In settimana Michelangelo si è detto contento del suo percorso ma anche della vita full immersion nella musica che sta facendo visto che dalle 7 del mattino può dedicarsi alle sue canzoni dimenticando tutto il resto. Ma come andrà la doppia manche di questa sera? Nella prima N.A.I.P. è chiamato ad esibirsi sulle note di Attenti al Loop, l’inedito con il quale ha convinto i giudici a dargli 4 sì alle audizioni, e poi dovrà cimentarsi nella sua versione di Amandoti, il brano dei CCCP Fedeli alla linea che Mika gli ha assegnato.

N.A.I.P. riconquista tutti con il suo inedito ‘Oh Oh Oh’

Giovedì scorso, nel terzo live di X Factor 2020, N.A.I.P. ha portato sul palco il suo inedito dal titolo ‘Oh Oh Oh’ che ha saputo far sorridere e convincere i giudici che gli avevano chiesto di essere un po’ meno teatrale e più cantante e musicista, versione in cui Agnelli lo apprezza davvero molto per via della sua originalità. Proprio il frontman, dopo la sua esibizione, si è detto contento per il suo ritorno all’elettronica carpendo dentro una sua certa disperazione che lo ha molto colpito. A seguire anche Hell Raton si è complimentato con lui perché davvero entusiasmante in ogni sua esibizione e lo stesso ha fatto Emma Marrone etichettandolo come ‘l’unica cosa anticonvenzionale di questa edizione’ e fa tutto con una profondità tale che non può non colpire il pubblico. Mika si complimenta con il suo pupillo e adesso punta in alto, come finirà per lui questa nuova puntata?



