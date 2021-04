N.A.I.P./ Il cantante di X Factor affetto da ‘Delpierismo’

Questa sera, martedì 6 aprile, alle 20.20 su Rai 3 N.A.I.P. sarà ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni nel programma “Via dei Matti numero 0”. Il vero nome di N.A.I.P., acronimo di Nessun Artista In Particolare, è Michelangelo Mercuri, classe 1991, di Lamezia Terme. Il giovane artista si è fatto conoscere nell’ultima edizione di X Factor, in cui si è classificato al quarto posto. N.A.I.P. si è fatto notare, fin dalle audizioni, con il suo pezzo “Attenti al loop” per il suo talento performativo e una certa vena di follia. “Nella musica e nella vita sapere improvvisare è tutto. Se non lo si sa fare, perché si è timidi, bisogna andare in quei posti dove si sbloccano determinate chiavi. La mia prima esperienza è stata con il teatro, che ha sbloccato mi ha disinibito completamente. Lì l’improvvisazione si è scatenata”, ha detto ai microfoni di Bollani.

N.A.I.P. la passione per Alex Del Piero

Michelangelo Mercuri, in arte N.A.I.P., è fidanzato? Stando a quello che l’artista pubblica sui social, non c’è traccia di alcuna fidanzata o ex fidanzata. Al momento, infatti, sembra che l’artista di Lamezia Terme sia esclusivamente concertato sulla sua musica. Prima di intraprendere la carriera da solista, N.A.I.P. ha fatto parte del progetto Dissidio che ha ideato con due amici, Valentino e Francesco. I tre hanno anche pubblicato il brano dal titolo “Thisorientamento”. Michelangelo è tifoso della Juventus, anche se intervistato da Calciomercato.com ha ammesso di essere un fan di Alessandro Del Piero: “Ho occhi solo per Alex Del Piero. Mi piace la sua umiltà, la sua lealtà e il modo in cui si comportava in campo… io seguo da sempre il ‘Delpierismo’ come insegnamento di vita”. Prima di dedicarsi alla musica, N.A.I.P. sognava di diventare calciatore: “Fino ai 16 anni giocavo più a calcio di quanto andassi a scuola. Sono di Lamezia Terme, facevo il terzino sinistro nella squadra del quartiere, il Sant’Eufemia, fino agli Esordienti”.

