N.A.I.P./ “X Factor mi ha fatto vivere davvero una realtà parallela”

N.A.I.P. è tra gli ospiti di “A grande richiesta (minaccia bionda)“, la puntata speciale dedicata alla divina Patty Pravo in onda sabato 20 febbraio 2021 su Rai1. Un ritorno in tv per l’ex concorrente di X Factor che si è fatto notare durante la ultima edizione; un’esperienza importante che ha raccontato così in un’intervista rilasciata a Yeslife.it: “sono tornato in Calabria e mi hanno riempito di cibo (ride). Mi sono molto rilassato ed era proprio quello di cui avevo bisogno dopo il periodo di X Factor, che mi ha fatto vivere davvero una realtà parallela. Sono in una sorta di fase di decompressione esistenziale, dovendo passare da X Factor ad una realtà che è comunque molto strana. Però devo dire che sto bene. Mi sto rilassando, ma sto preparando anche alcune “cosucce” per questo nuovo anno”. Durante la sua partecipazione a X Factor ha interpretato “Milano circonvallazione esterna” degli Afterhours, la band capitanata da Manuel Agnelli su cui ha detto: “è un brano che fa parte di me. È un brano a cui sono molto affezionato”. Il cantante ha parlato anche della reazione di Manuel Agnelli: “è stato il primo a dirmi che sono un pazzo quando lo ha saputo. Quando quel pomeriggio mi ha visto, mi ha detto “Tu sei un pazzo, però hai le palle” e lo ha ripetuto anche nel commento che ha fatto in televisione. Tra l’altro, dopo l’esibizione è anche venuto ad abbracciarmi e mi ha ringraziato molto. È stata una cosa che mi ha fatto un gran piacere”.

N.A.I.P., “Nessun Album In Particolare” il suo album

Dopo la partecipazione a X Factor, N.A.I.P ha pubblicato il suo primo album dal titolo Nessun Album In Particolare. Un disco che ha raccontato così dalle pagine di Rolling Stone: “l’EP è nato nel marzo del 2019, era un po’ diverso e ora è cambiato per questa riedizione post X Factor, ci sono brani che ho presentato in trasmissione come Partecipo, Oh Oh Oh e naturalmente Attenti al Loop ma pure tre inediti che sono fondamentali per me anche perché li sento in parte in grado di traghettarmi verso il prossimo lavoro dove appunto la mia dimensione più teatrale vorrei lasciasse spazio solo alla musica”. Nato e cresciuto a stretto contatto con la musica, Michelangelo Mercuri ha parlato anche delle sue passioni musicali: “vengo dai Nirvana e i Linkin Park di mia sorella, da un paio di compilation senza titolo che mi ha passato mio fratello in cui c’era roba di hardcore elettronica (cose da rave), vengo da mio padre che ascolta Celentano e mia madre che mi fa sentire Morandi. Ho fatto cover dei Korn e suonato per mesi un tributo agli Afterhours, fino ai Dissidio, la mia band per diversi anni”.



