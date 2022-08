N.C.I.S. Los Angeles 13 anticipazioni 14 e 21 agosto/ Tanaka vittima di razzismo?

NCIS 13, puntata 14 agosto: i sospetti di Callen

Appuntamento con N.C.I.S. Los Angeles 13 su Raidue, questa sera domenica 14 agosto e la settimana prossima, domenica 21 agosto. Si tratta della tredicesima fortunata stagione per NCIS Los Angeles, il legal drama con Michael Weatherly che in America ha chiuso i battenti lo scorso maggio.

Andiamo a scoprire cosa accadrà nei prossimi episodi che vedremo su Raidue questa sera e domenica prossima. Dopo l’episodio 13×01 dal titolo Soggetto 17 nel quale abbiamo visto i sospetti che Callen inizia a nutrire nei confronti di Hetty e dei segreti circa il suo passato, è tempo dell’episodio numero 2 della tredicesima stagione, dal titolo La via del guerriero.

NCIS 13, anticipazioni 14 agosto: un nuovo caso per la squadra

Le anticipazioni sull’episodio 13×2 di oggi 14 agosto di N.C.I.S. Los Angeles 13 ci svelano un nuovo caso nel quale la squadra è chiamata ad intervenire, Si tratta di una aggressione a sfondo razziale. Craig Tanaka, un anziano sottotenente di origini giapponesi, che ha servito l’America durante la guerra del Vietnam, viene picchiato da due uomini in un parcheggio. Con molta probabilità si tratta di un crimine d’odio ma toccherà alla squadra dimostrarlo.

Il figlio del sottotenente, il detective della Polizia Jack Tanaka si occuperà di una indagine parallela all’insaputa però della squadra dell’NCIS ma spinto da spirito di vendetta, andrà ben oltre i limiti consentiti. Fatima e Rountree intanto intendono avere un ufficio loro e saranno in qualche modo accontentati.

NCIS 13, anticipazioni 21 agosto: è scontro tra Sam e Kilbride

Secondo la programmazione ufficiale, salvo cambi di programma, la prossima domenica 21 agosto 2022 dovrebbe andare in onda su Raidue l’episodio 13×3 di N.C.I.S. Los Angeles. Stando alle anticipazioni, il titolo originale dell’episodio è “Indentured”, ovvero “A contratto” e vedrà come sempre la squadra alle prese con un nuovo avvincente caso.

Sam e Kilbride si scontrano quando un caso che coinvolge un trafficante d’armi responsabile del massacro di agenti dell’ATF li porta da un colonnello ben collegato e amico di Kilbride, accusato di aver fornito armi a gruppi di miliziani. Di fronte ad una situazione simile sarà inevitabile non farsi coinvolgere dal caso che come sempre andrà in onda sulla seconda rete Rai in prima serata ed in live streaming su RaiPlay.

