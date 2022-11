Nabila Ben Chahed e Emilia, compagna e figlia di Pif/ La loro storia d’amore

Nabila Ben Chahed: chi è la compagna di Pif

Conduttore, regista e attore, Pif è una delle personalità più versatili ed interessanti del panorama televisivo italiano. Se la sua attività sul piccolo schermo è piuttosto nota a tutti, della sua vita privata invece si conoscono davvero poche informazioni. Pif, ospite oggi pomeriggio a Oggi è un altro giorno nello studio di Serena Bortone, è infatti piuttosto riservato sulla sua sfera intima e non è mai finito al centro del gossip o sotto la luce dei riflettori della cronaca rosa.

Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ "Fa di tutto per realizzare i miei sogni"

Sappiamo che è fidanzato dal 2018 con Nabila Ben Chahed, che non fa parte del mondo dello spettacolo. In una recente intervista al settimanale Oggi, ha snocciolato qualche informazione in più sulla donna che ha conquistato il suo cuore: “È torinese, loro sono molto fieri dei grissini, del museo del cinema, della Fiat, e ho scoperto che non amano Milano. Non appartiene al mondo dello spettacolo, siamo felici. È tutto quello che non sono: io sono astemio, lei impazzisce per il Barolo. È più espansiva di me, è bellissima e soprattutto intelligentissima […]”.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ "Malgioglio? Bastano mia figlia, è eccessivo"

Pif e la compagna Nabila Ben Chahed: l’amore per la figlia Emilia

Dalla storia d’amore tra Pif e la compagna Nabila Ben Chahed è nata anche una splendida figlia, Emilia, nel 2020. La nascita della principessa di casa ha significativamente stravolto la vita del conduttore e attore, che ha sempre rivelato di essere anaffettivo ma, grazie alla figlia, ora non riesce più a staccarsi da lei. “Emilia mi ha cambiato anche in questo. Non sopporta più i miei baci, c’è una foto che le ho fatto ieri, e lei ha una faccia che sembra dire: “E basta!”. Non mi trattengo. E piango. Quando andiamo al parco, e lei dice: “Papà, papà”, io mi commuovo per 5 secondi” la rivelazione a Oggi.

Giulia Innocenzi, chi è l'ex fidanzata di Pif/ Carriera e storia d'amore con l'attore

Nonostante la riservatezza che contraddistingue la loro famiglia, la coppia su Instagram condivide qualche raro scatto. A testimonianza di un quadro familiare sereno, spensierato e ricco d’affetto e d’amore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA