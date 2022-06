Nada Bernardo, moglie Giovanni Allevi/ “Sono l’ispirazione per un brano musicale”

Giovanni Allevi e l’amore per la moglie Nada Bernardo

Nada Bernardo è la moglie di Giovanni Allevi. Dal loro amore sono nati due splendidi figli Leonardo e Giorgio. La coppia è felicemente sposata, ma oltre alla vita privata condividono anche quella lavorativa visto che il pianista – compositore ha deciso di “assumerla” come sua manager. Nada, infatti, diplomata in pianoforte e laureata alla Bocconi, oggi ricopre il ruolo di manager del celebre pianista e durante il lancio del disco “Piano solo” dichiarò alla stampa: “per Giovanni è un ritorno alle origini”.

La famiglia è sempre stato tutto per l’artista che, dalle pagine di Famiglia Cristiana, ha dichiarato: “la mia famiglia è il mio rifugio, è la mia Itaca. Spesso sono lontano per lavoro e mi accompagna durante la tournée un sottile senso di colpa che tutti i papà condividono. Il minimo che possa fare è dedicare loro alcune mie composizioni e, soprattutto, cercare di vivere più intensamente possibile il momento in cui sono insieme ai bimbi e magari cogliere in quel momento l’ispirazione per un brano musicale”.

Giovanni Allevi e Nada Bernardo: dal loro amore due figli

Dal matrimonio tra Nada Bernardo e Giovanni Allevi sono nati due splendidi figli. Si tratta di Leonardo e Giorgio di cui sono pochissime le informazioni. In rarissime occasioni il pianista e compositore ha parlato dei figli; in occasione di una intervista rilasciata a Famiglia Cristiana ha dichiarato: “voglio lasciarli liberi –io penso che i bambini debbano giocare il più possibile. Noi abbiamo il dovere di porre davanti a loro una tavolozza di colori più ampia possibile, lo spettro maggiore di possibilità in termine di gioco, di sperimentazioni, anche di avvicinamento di strumenti musicali o a forme espressive. Poi, saranno loro a scegliere la strada da intraprendere”.

Infine la dedica alla moglie Nada: “Se amare ed essere amati sembra così difficile e complicato, non è colpa nostra! È il mondo in cui viviamo che ha perso la bussola. Buon Amore a tutti”.











