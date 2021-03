Nada Topcagic/ Chi è l’autrice della canzone d’entrata di Ibrahimovic a Sanremo 2021

Nada Topcagic è la cantante di “Jutro Je”, il motivetto che ha accompagnato Zlatan Ibrahimovic durante il Festival di Sanremo 2021. Sbirciando nella sua biografia apprendiamo che la sua carriera nel mondo della musica inizia nel 1975 con l’uscita del suo primo singolo, “Na Drini ćuprija”. L’artista serba ha raggiunto l’apice della popolarità negli anni ottanta, anche se tuttora è ancora attiva e dopo il motivetto tormentone realizzato per Sanremo sembra aver ritrovato un certo slancio. Lo confermano le ricerche degli internauti, che si domandano chi sia Nada Topcagic. E’ dunque innegabile che la colonna sonora affidata agli ingressi trionfali di Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo si sia rivelata un nuovo trampolino di lancio per l’artista.

Nada Topcagic: chi è? Popolarità ritrovata grazie a Zlatan Ibrahimovic

Nada Topcagic ha ritrovato, come detto, una certa popolarità grazie alla canzone che ha accompagnato l’attaccante del Milan, Ibarhimovic, nella partecipazione al Festival di Sanremo. Il motivetto usato dall’ospite di Amadeus si chiama “Jutro je” e ha riscosso un certo consenso tra il pubblico. Al punto che in molti, durante e dopo la kermesse sanremese, hanno ricercato informazioni sull’autrice del brano, Nada Tocagic. Chissà che questo successo ritrovato non possa rappresentare un nuovo punto di inizio per la cantante. In tal caso Nada Topcagic dovrà ringraziare Ibrahimovic.



